Milák Kristóf a legjobb idővel döntős 100 méter pillangón, Kós Hubert nem jutott tovább

Fontos középdöntőt rendeztek péntek este a párizsi olimpia úszóversenyein: 100 méter pillangón Milák Kristóf a legjobb idővel száguldott be a szombati fináléba, Kós Hubert, a 200 hát olimpiai bajnoka viszont nem jutott tovább, a 16. helyen végzett. Három döntő is lement: Léon Marchand a férfi 200 vegyest is megnyerte, a franciák klasszisa már négy aranyéremnél tart az idei ötkarikás játékokon, míg férfi 50 gyorson az ausztrál Cameron McEvoy, 200 női háton honfitársa, Kaylee McKeown diadalmaskodott.

FÉRFI 100 M PILLANGÓ – KÖZÉPFUTAM „Bőven egyéni csúcs kell” – adta fel magának a leckét péntek délelőtt Kós Hubert, aki a 200 háton szerzett olimpiai aranyának másnapján, összesen három óra alvás és még hat-hét órányi, édes nyugtalanságban töltött forgolódás után tizennegyedikként vívta ki a középdöntőbe jutást 100 pillangón. Kós igazi örömúszásra készült. „Bármi történik, olimpiai bajnok vagyok” – fogalmazott napközben lapunknak, és ez a felszabadultság látszott is rajta este kilenc óra környékén, amikor az első futam előtt szólították az egyes pályára. Miután a 21 esztendős úszó beérkezett, tett még néhány bemelegítő mozdulatot, végül igazított még egyet az úszószemüvegén, amely a 200 hát középdöntőjében már megtréfálta, és rajthoz állt. Kós az egyes pályán úszott, jól kezdett, de végül 52.22-vel csak a nyolcadik helyen végzett, így nem lesz ott a döntőben – friss olimpiai bajnokunk teljesítménye ebben a versenyszámban a 16. helyre volt elég. A francia Maxime Grousset (50.41) nyerte meg a futamot a nem sokkal korábban az 50 gyors döntőjében a negyedik helyen végző Josh Liendo (50.42) és a holland Nyls Korstanje (50.59) előtt; mint később kiderült, innen hármukon kívül más nem is jutott be a döntőbe – az ötödik helyen végző Caeleb Dressel (51.57) sem. A második futamban következett Milák Kristóf, nagyszerűen kezdett, jobb idővel (23.29) fordult, mint délelőtt, és bár a finisben ráúsztak, 50.38 másodperccel az első helyen végzett – és a legjobb idővel lesz ott a fináléban! A svájci Noe Ponti (50.60) lett a második, a kanadai Ilya Kharun (50.68) a harmadik, az ausztrál Matthew Temple (50.95) a negyedik, a japán Mizunuma Naoki (51:08) az ötödik, ők öten mind ott lesznek a döntőben. „Ez egy örömúszás volt, az éjjeli háromórás alvásom után napközben sem tudtam pihenni, persze azért nekimentem, ahogyan csak tudtam. Teljesen mindegy, az olimpiai arany megvan, ez a lényeg. Alapvetően az volt a célom, hogy ebben a számban is bizonyítsak, ezért megpróbáltam regenerálódni az elmúlt huszonnégy órában, sajnos nem sikerült, egyszerűen arra az érzésre nem lehet felkészülni, amikor az ember olimpiát nyer” – nyilatkozta a vegyes zónában Kós, aki az édesanyjánál helyezte biztonságba az aranyérmét. A vegyes zónában ezúttal is csendben végigsétáló Milákkal kapcsolatban Kós megjegyezte, bízik abban, hogy a csütörtöki aranyérmével kicsit segíteni tudta honfitársát, akivel egyelőre holtversenyben állnak az olimpiai bajnoki címek tekintetében. „Lehet, hogy ez szombat este megváltozik” – jósolta Kós. Péntek délelőtt történt: A két magyar ugyanabban az előfutamban úszott délelőtt: Milák Kristóf a legjobb idővel (50.19), Kós Hubert (51.58) a 14. helyen került be a középdöntőbe.

Párizs 2024 Milák Kristóf és Kós Hubert is középdöntős 100 pillangón! Milák a legjobb idővel középdöntős és Kós Hubert is folytathatja 100 pillangón. Sebestyén Dalma 200 vegyesen, Késely Ajna 800 gyorson búcsúzott az előfutamok során.