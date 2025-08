Molnár Dóra hetedik lett 200 háton, Kós Hubert új országos csúccsal döntős 50 méteren

A 19 éves magyar versenyző a pénteki előfutamban addigi egyéni csúcsát (2:09.02 perc) csaknem fél másodperccel megjavítva 2:08.53 perccel összesítésben a második helyen jutott tovább. És bár a középdöntőben ezt nem tudta megismételni (2:09.09), a nyolcadik idővel bekerült a fináléba, ahol fél távnál még a hatodik helyen haladt, és végül a hetedikként csapott a célba 2:09.74 perces idővel. A versenyben sokáig az amerikai Regan Smith vezetett, a hajrát azonban jobban bírta ausztrál riválisa, Kaylee McKeown, aki a második száz méteren előzött, és 2:03.33 perccel végül megnyerte a versenyt.

„A fordulóim most sokkal rosszabbak voltak, mint tegnap, de a helyezéssel szerintem elégedett lehetek, hiszen nyolcadikként jutottam be és hetedikként végeztem. A délutáni teljesítményem most ennyire volt elég, de büszke vagyok arra, hogy úszhattam egy döntőt. Újabb edzéseket is csináltunk ebben az évben, és látszik az eredménye, mivel javítottam az eredményen. Egy kicsit azért szomorú voltam, amikor felnéztem az eredményjelzőre, de örülök, hogy itt lehettem” – értékelt a verseny után az M4 Sportnak Molnár Dóra.

A női 50 méteres mellúszás középdöntőjében rögtön ezután Fángli Henrietta volt érdekelt, és miután saját futamában is csak a nyolcadik helyen ért célba,így nem volt esélye a vasárnapi döntőre. Nem sikerült a továbbjutás Senánszky Petrának sem, aki 50 méteres gyorsúszásban ugyancsak a nyolcadik helyen zárt az első középdöntőben, így lemaradt a fináléról.

Az 50 méteres hátúszás középdöntőjében két magyar, Kós Hubert és Jászó Ádám is rajthoz állt, mindketten a második futamba kaptak besorolást. Közülük Kós új országos csúcsot felállítva, 24.50 másodperccel a negyedik helyen végzett, és összesítésben ötödikként biztosította a helyét a vasárnapi fináléban. Nem jutott tovább viszont Jászó, aki 24.74 másodperccel a hatodikként ért célba, összesítésben pedig a 12. helyen végzett a számban.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐK

NŐI 200 M HÁT

Világbajnok: Kaylee McKeown (Ausztrália) 2:03.33 perc

2. Regan Smith (Egyesült Államok) 2:04.29

3. Claire Curzan (Egyesült Államok) 2:06.04

...7. MOLNÁR DÓRA 2:09.74

NŐI 50 M PILLANGÓ

Világbajnok: Gratchen Walsh (Egyesült Államok) 24.83 másodperc

2. Alexandria Perkins (Ausztrália) 25.31

3. Roos Vannotterdijk (Belgium) 25.43

NŐI 800 M GYORS

Világbajnok: Katie Ledecky (Egyesült Államok) 8:05.62 perc

2. Lani Pallister (Ausztrália) 8:05.98

3. Summer McIntosh (Kanada) 8:07.29

FÉRFI 50 M GYORS

Világbajnok: Cameron McEvoy (Ausztrália) 21.14 másodperc

2. Benjamin Proud (Nagy-Britannia) 21.26

3. Jack Alexy (Egyesült Államok) 21.46

FÉRFI 100 M PILLANGÓ

Világbajnok: Maxime Grousset (Franciaország) 49.62 másodperc

2. Noe Ponti (Kanada) 49.83

3. Ilya Kharun (Kanada) 50.07

VEGYES 4x100 M GYORSVÁLTÓ

Világbajnok:

2.

3.

Cikkünk folyamatosan frissül!