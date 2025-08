Sós Csaba is elmondta a véleményét a magyar úszók szingapúri szerepléséről

„A várakozásainknak megfelelő volt a szereplésünk, a világranglistán elfoglalt helyezések alapján ez volt a realitás. Kós Huberten kívül is voltak azért kellemes meglepetések, ilyen például Zombori Gábor hatodik helye, Molnár Dóra döntős szereplése, vagy a női 4x200-as gyorsváltó negyedik helye. Ez egy jó kis csapat, de ebben azért még sok van” – nyilatkozta az MTI-nek Sós Csaba.

A szakember megjegyezte, a két év múlva Budapesten sorra kerülő világbajnokságnak a szokásoknak megfelelően „teljes csapattal” vágnak majd neki, és bízik benne, hogy ennél előrébb fognak tartani. A szingapúri világbajnokságon 15 nemzet képviselői nyertek aranyérmet, Sós Csaba szerint viszont ettől még nem változik meg az úszás „világtérképe”.

„Még mindig az Egyesült Államok a paradicsom ebből a szempontból, az itteni győztesek fele ott készül. Ugyanakkor remekül felépített sportélet van Franciaországban és Olaszországban is, nem véletlenül ezek a nemzetek nyernek aranyat.”

Sós beszélt arról is, kik lehetnek azok a versenyzők, akik két év múlva Budapesten „csatlakozhatnak” a döntősökhöz.

„Németh Nándoré volt az évszázad pechje, aki a középdöntő második helyéről nem jutott be, Rasovszky Kristófnak nem sikerült ez a vb, ő a társak között is a munka hőse címét viseli, Betlehem Dávidnak pedig hozzá hasonlóan elképesztően hosszú volt ez a vb, és szerintem a lányaink is előreléphetnek.”