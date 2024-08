„Hiába játszottunk jó meccset, ha nem nyertünk” – M4-es reakciók a Dánia elleni vereség után

– Számított arra, hogy országos csúcs kell a továbbjutáshoz?

– Az volt a legfőbb célom, hogy továbbjussak, ez sikerült is, és azt is tudtam, hogy ehhez 11.10-hez körüli idő kell és valószínűleg országos csúcs. Összességében elégedett vagyok, hogy teljesíteni tudtam a tervet, maga a futás nem volt tökéletes, kicsivel feszesebb volt a mozgásom, mint kellett volna, ennek ellenére bírtam jönni a végén és higgadt is maradtam, éreztem, hogy meglesz!

– Hatalmas hajrát futott, van idő ilyenkor egy pillanatra belegondolni, mit is kell csinálnia menet közben?

– Gondolkodásra annyira nincs idő, inkább ösztönből kell megtalálni az előzetes tanulási folyamatok segítségével, hogy mikor mi a teendő. Szerencsére annyira nem léptek el, hogy ne legyen húzóereje a hajrámnak, ha nagyon elmennek, sokkal nehezebb tartani a helyes mozgást, amiben haladok. Pont lőtávolon belül maradtak, így tudtam a végén kapaszkodni és dobni magam.

– Mit érez, maradt még ebben?

– Amiatt igen, mert feszesebb volt a futásom, jobban izgultam, görcsösebb volt a mozgásom. Jó lenne, ha tudnék egy higgadtabb és lazább futást kivitelezni, ami nem lesz egyszerű az olimpiai elődöntőben. Igyekszem megtenni, ami tőlem telik és ha sikerül, lehetséges a jobb eredmény.

– Amikor felnézett az eredményjelzőre és látta az idejét, meglepődött, vagy érezte, hogy ez nagyon kijött?

– Éreztem, hogy nagyon szorosan vagyunk, amikor dobtam a célba magam, annyira nem is tudtam magam elhelyezni, bíztam benne, hogy talán harmadik vagyok, de benne volt, hogy csak a negyedik. Amikor felnéztem és láttam, hogy én vagyok a harmadik, nagyon megkönnyebbültem és boldog voltam.

– Hangulatra milyen volt az olimpiai bemutatkozás?

– Fantasztikus, csodálatos volt a hangulat, nem gondoltam, hogy délelőtt már ennyien lesznek. Abban biztos voltam, hogy mivel franciával futottam egy futamban, a hangulatra nem lesz panasz, és azt is valószínűsítettem, hogy az esti programban telt ház lesz, de hogy már kora délelőtt ilyen sokan vannak és ennyire hangosan szurkolnak, az meglepett és nagyon jó érzés volt.

– Az Európa-bajnokság nem pont úgy sikerült, ahogy tervezte. Érez most felszabadultságot?

– Abszolút, most jobb úton járunk, korábban kicsit belerontottunk a versenyzésbe, össze-vissza lett a tavaszi versenykezdet. A felkészülés nagyon jól ment, minden edzőtáborban jól mozogtam, és nagyon vártam, hogy egy extra időeredmény kijöjjön belőle. Már korábban megvolt a menetrendem, hová fogok menni, de közben bejöttek Gyémánt Liga- és gold versenyek, és az ilyeneket már csak a tapasztalatszerzés miatt sem mondja le az ember. Emiatt kicsit összesűrűsödött a programom, az Eb-re mentálisan és fizikailag is elfáradtam, és nem úgy versenyeztem, ahogyan szerettem volna. Azóta sikerült minden szempontból felfrissülni, újra összerakni a mozgást és egyben a fejemet. Hatalmas megkönnyebbülés, hogy országos csúccsal tudtam kezdeni!