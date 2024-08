Férfi egyesben kínai–svéd aranycsata lesz az asztaliteniszezőknél

Az olimpiai asztalitenisz-versenyek egyik legnagyobb várakozással kísért összecsapása a kínai Fan Csen-tung és a francia Felix Lebrun elődöntője volt. Mindkét játékos vállát nagy teher nyomta: Fan úgy állt asztalhoz, hogy veresége esetén biztosan nem lesz kínai a döntőben, Lebrunra pedig a hazai pálya és a fanatikus szurkolók elvárása lehetett hatással. Ráadásul ezt a meccset a generációk csatája címkével is elláthatták volna, mert bár a kínai a maga 27 évével nem számít idősnek, a 17 esztendős Lebrunnál mégiscsak tízzel több. Ami pedig a motivációt illeti – bár a döntőbe jutásnál nagyobb hajtóerő nem kell –, annak egyik fél sem volt híján. Fan egészen félelmetes eredménylistával büszkélkedhet, kilencszeres világbajnok és kilencszeres világkupagyőztes, sőt van olimpiai aranya is, de az előbbiekkel ellentétben az ötkarikás játékokon „csak” csapatban győzött. Tokióban egyesben honfitársa, Ma Lung mögött ezüstérmet szerzett, szóval most teljessé teheti az éremkollekcióját. Az elmúlt másfél évben üstökösként berobbanó, szemtelenül fiatal Felix Lebrun a döntőbe jutása esetén pedig elmondhatta volna, hogy 32 év után ő az első francia, aki megküzdhet az aranyéremért – 1992-ben Barcelonában Jean Philippe Gatien végül a svéd Jan-Ove Waldner mögött a második helyen végzett. Nos, az álmaihoz Fan Csen-tung került közelebb, miután a nagy téttől talán egy kicsit megijedő Lebrunt meglepően simán, négy játszmában legyőzte, a franciák tinijének inkább csak felvillanásai voltak, a mérkőzést összességében a kínai uralta.

A másik ágon a brazil Hugo Calderano és a negyeddöntőben az egyiptomi Omar Asszart búcsúztató svéd Truls Möregardh találkozott az elődöntőben. A brazil 2018 novembere óta megszakítás nélkül top 10-es asztaliteniszező úgy, hogy az igazán nagy dobás még hiányzik a pályafutásából, olimpián és világbajnokságon sem jutott el az éremig, egyesben a legjobb eredménye egy világkupabronz még 2021-ből. Ezzel szemben a 22 éves svéd Möregardh a 2021-es houstoni világbajnokságon éppen Fan Csen-tung ellen vívta a döntőt, s végül ezüstérmet szerzett, mégpedig a korábban soha nem látott nyolcszögletű ütővel, ami azóta egyre népszerűbb a játékosok körében. A párizsi elődöntő rendkívül látványos játékot hozott, s bár a brazil mindent megpróbált, folyamatosan csak futott az eredmény után, a jobban kezdő és a végén is biztosabb kezű svéd végül hat játszmában megszerezte a győzelmet, vagyis a fináléban jöhet a 2021-es vb-döntő visszavágója. Ezzel egyébként egy hosszú sorozat is lezárult, ezt megelőzően ugyanis 24 évvel ezelőtt, 2000-ben volt európai döntős férfi egyesben, akkor a svéd Jan-Ove Waldner végül kikapott a kínai Kung Ling-hujtól.

Miközben tehát a férfiaknál izgalmasnak ígérkezik a végjáték, a nőknél a megszokott Kína mindent visz kijelentéssel el is mondtuk a lényeget. Az elődöntőben Csen Meng és Szun Jing-sa is gond nélkül győzött, s mivel a legutóbbi olimpián és világbajnokságon is kettejük között dőlt el az aranyérem sorsa, a mostani finálé betudható amolyan „nagydöntőnek”: Tokióban Csen Meng, Durbanben pedig Szun Jing-sa nyert, vagyis az olimpiai bajnoki és a világbajnoki címvédő közül kerül ki Párizs legjobbja.

ASZTALITENISZ

Férfiak, egyes

Negyeddöntő

Möregardh (svéd)–Asszar (egyiptomi) 4:1 (7, –6, 12, 12, 2)

Elődöntő

Möregardh–Calderano (brazil) 4:2 (10, 14, –7, 7, –10, 8)

Fan Csen-tung (kínai)–F. Lebrun (francia) 4:0 (8, 6, 7, 5)

Nők, egyes

Negyeddöntő

Hajata (japán)–Pjon Szon Gjong (észak-koreai) 4:3 (5, 5, –13, 8, –9, –4, 6)

Elődöntő

Szun Jing-sa (kínai)–Hajata 4:0 (6, 8, 8, 2)

Csen Meng (kínai)–Sin Ju Pin (dél-koreai) 4:0 (7, 6, 7, 7)