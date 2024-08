Ez most sajnos nem a páston dőlt el – Szilágyi Áron nem került be a NOB versenyzői bizottságába

Nyolc évvel ezelőtt mellúszó olimpiai bajnokunk, Gyurta Dániel a riói olimpián került be a NOB sportolói bizottságába, s mandátuma a párizsi olimpia záróünnepségével ér véget. Hosszabbítás nem lehetséges, ez a megbízatás nyolc évre szól, de sokan reméltük, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság támogatását élvező háromszoros olimpiai bajnok, most párizsi csapatezüstérmes kardvívó, Szilágyi Áron folytathatja Gyurta útját, mint a bizottság újonnan beválasztott tagja. Sajnos nem így lett. A július 18. és augusztus 6. között zajló szavazáson kizárólag az olimpián részt vevő sportolók adhatták le voksaikat. Összesen 6576 sportoló tett így, ami 61.96 százalékos részvételi arányt jelent, ez a 2012-es londoni játékok óta a legmagasabb reprezentáció a nyári játékokon. „Érzékelhetően nő a sportolói bizottság súlya a NOB-on belül, és egyre nagyobb lobbierőt mozgatnak meg a sportnagyhatalmak, hogy versenyzőiket belül tudják ebben a bizottságban is, hiszen az még egy NOB-tagpozíciót jelent, éppen kétszer annyit, mint amennyi most Párizs után nekünk lesz” – értékelt a Nemzeti Sportnak Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja.

„Nagyon sajnálom... A legfontosabb azonban, hogy le a kalappal Szilágyi Áron előtt. Ez olyan szavazás, amelyen az olimpián részt vevő tízezer-ötszáz sportoló vehetett részt az olimpiai faluban. A londoni olimpia óta nem szavaztak ilyen nagy arányban. Szóval ez tényleg azt mutatja, hogy le a kalappal Áron előtt, a sportolói pályafutása miatt is, amelynek még nincs vége. Zseniális sportoló, zseniális ember. Sokan szavaztak, a nagy országok jobban tudták mozgósítani a szavazataikat. Az angolszász lobbi működött, Amerika, Ausztrália és Új-Zéland bekerült. Előbbi két országban rendezik a következő két olimpiát, ez sokat jelentett, leendő házigazdaként tudtak kampányolni. Egyébként még az indulók közül Európa legnagyobb országának számító Németország tudta mozgósítani a nagy számú olimpiai csapatát, és nyilván a német ajkú lobbi is működött. Nagy ellenfelek futottak be az első négy helyre, szégyenkezni nincs okunk, én azért is megemelem a kalapomat Áron előtt, ahogy dolgozott az elmúlt hónapokban, miközben készült az olimpiára. Többször kimentem hozzá az olimpiai faluba, néztem azt, ahogyan állt a szavazóhelyiség mellett, és próbálta megszólítani különböző nemzetek versenyzőit. Töltény nem maradt a tárban, a munkát elvégezte, a túlerővel szemben most sajnos nem nyertünk” – mondta Fürjes Balázs.

A párizsi olimpián induló sportolók végül a hétszeres olimpiai bajnok amerikai atlétát, Allyson Felixet könnyedén szavazták be, aki nyilván nem csupán globális ismertsége miatt, de már a párizsi olimpiai faluba szervezett sportoló édesanyáknak, szülőknek létesített „baba-mama-papa” ház megteremtése miatt is roppant népszerűvé vált. A korábbi Eb-bronzérmes német tornásznő, Kim Bui aktivitása nem volt ennyire nyomon követhető, de országa jelentős olimpiai sportnagyhatalom, s ne felejtsük, a NOB elnöke, Thomas Bach is német.

A kajakszlalomban háromszoros olimpiai bajnok ausztrál Jessica Foxot is beszavazták a négyes különítménybe, míg az egyetlen férfi befutó, a Tokióban párosban olimpiai bronzérmes új-zélandi Marcus Daniell bekerülése a rejtély kategóriába tartozik, hacsak nem magyarázható a déli félteke és az angolszász lobbi kikezdhetetlen erejével, ahogy Fürjes Balázs utalt rá.

„Nem titkolom, hogy azért csalódott vagyok!” – mondta el rögtön a szavazás utána a Nemzeti Sportnak Szilágyi Áron, aki erőn felül tett energiákat a kampánymunkába, arról nem is beszélve, hogy már évek óta végez önkéntes munkát a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumában, amelynek egyik alapítója, s amely szerveződés kifejezetten az élsportolók kettőskarrier-programjában igyekszik felkészült szakmai segítséget nyújtani. „Ez a befektetés nem vész el, tetszik nekem ebben a formában is az olimpiai közeg, amennyiben lesz igény a tapasztalataimra, a jövőben is látok módot arra, hogy ezt a sportolók érdekében kifejtsem” – árulta el Szilágyi, aki két cikluson keresztül is viselt tisztséget a FIE, vagyis a Nemzetközi Vívószövetség versenyzői bizottságában, és tagja a MOB versenyzőket tömörítő hasonló egységének. A választáson túlmenően a NOB elnökének, Thomas Bachnak lehetősége van még személyesen olyan tagot jelölni a bizottságba, aki aktívan részt vehet a munkában a jövőben, vagyis ez a kapu még talán nyitva maradhatott Szilágyi számára, a NOB-elnök ezen diszkrecionális döntéséről azonban – vélhetően – a játékok vége felé értesülhetünk.

„Van bennem csalódottság, de alapvetően nagyon örülök az élménynek, rengeteg remek sportolóval sikerült találkoznom az olimpiai faluban az elmúlt néhány napban. Azt hiszem, jó kezekbe került a sportolói bizottság, olyan emberek kerültek be, akik biztos, hogy mindent megtesznek a sportolókért. Persze, én is be szerettem volna kerülni, úgy éreztem, hogy a tapasztalatom és az elképzelésem megvan, s tudnék hozzáadni az olimpiai mozgalomhoz. Elképesztően nagy verseny volt, huszonkilencen pályáztunk a négy helyre, ez most sajnos nem jött össze, de nem hagyom abba a sportolói érdekképviseletet, hiszen ez a szívügyem. Nagyon szívesen dolgozom a sportért, az olimpiai mozgalomban mint közegben jól érzem magam, szívesen építeném azt, ha olyan feladatot kapok, amely testhezálló, és ha úgy érzem, a tudásom és a tapasztalatom elegendő hozzá, akkor állok rendelkezésre” – értékelt hosszabban háromszoros olimpiai bajnokunk.

A NOB közzétette a szavazás végeredményét, amelyből kiderül, hogy Szilágyi Áron 833 vokssal a 15. legtöbbet kapta.