Vívás: Szilágyi Áron a negyeddöntőben búcsúzott a vb-n

Tust adott ugyan, de ki is lépett a pástról – és ezzel a találattal nyert.

Mármint Luca Curatoli Szilágyi Áron ellen a tbiliszi világbajnokság negyedik napján, a férfi kardozók egyéni versenyében.

A világ legjobb kardbírójának is megválasztott, most már edzőként dolgozó Kósa Miklós Szilágyi mestereként, de immár a másik oldalról vitatta az ítéletet, mégpedig azt, hogy megadta a tust az asszót vezető bíró.

Utóbbi azzal védekezett, hogy nem mondott „álljt” a kilépéskor, a mieink meg azzal érveltek, hogy ideje sem volt rá…

Beletelt néhány percbe, míg hivatalossá vált a végeredmény: Luca Curatoli 15:12-re legyőzte Szilágyi Áront a negyeddöntőben, így bajnokunk búcsúzott.

„Én kaptam a tust, ez egyértelmű, viszont az egyik lábával kilépett a pástról. Azon ment a vita, kell-e neki álljt mondania, ha akcióban lép ki. Nincs rá ideje, szerintem itt nagyot hibázott a zsűri, nem értem, hogy lehetett megadni ezt a találatot. Viszont mindez 14:12-nél történt, jól vívott az ellenfelem, én sajnos nem, a nap legrosszabb formáját mutattam: levegős volt a vívásom, nem éreztem középen a vívást, az ellenfelet. Fordítva szokott lenni, hogy gyengébben kezdek, és egyre jobb formába lendülök, most erősen kezdtem, látszott, hogy nem megy úgy a lábam, sajnos, nem tudtam azt a formát hozni, amit szoktam – nyilatkozta Szilágyi Áron. – Hosszú volt a lábamnak ez a nap, nem bírta a két órás szünetet, az újbóli bemelegítéseket. El tudom vinni ebből a napból is a pozitívumokat azért, sőt, szerintem a csapatversenyre is tudok erőt meríteni belőle.”

A pályafutása első világbajnokságon induló Rabb Krisztiánt is Curatoli búcsúztatta, csak egy körrel korábban, Somlai Béla tanítványa kifejezetten szomorúan sétálgatott a vb helyszínén az asszója után: „Mérhetetlenül szomorú vagyok. Nagy tervekkel érkeztem Tbiliszibe, szerettem volna jó eredményt elérni, és szerettem volna Áronnal vívni a negyeddöntőben…”

Azt csak halkan jegyezzük meg, hogy ha összejött volna az a magyar–magyar negyeddöntő, akkor ugye magyar éremnek is örülhettünk volna…

Szatmári András a második körben, a 32 között kapott ki a lengyel Hryciuktól.

„Szerintem nem vívtam rosszul, sajnos sokat hibáztam. Hryciuk kellemetlen ellenfél, ez tény, de nem könnyű úgy vívni, hogy sokat videóznak a bírók, mert az óhatatlanul megtöri az asszó lendületét” – mondta Szatmári András.

Női tőrözőink (Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Nekifor Erika) egyaránt a 64 között kaptak ki.

VILÁGBAJNOKSÁG, TBILISZI

Kard. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Szilágyi–Aslan (török) 15:7, Szatmári–Kodirov (üzbég) 15:12, Rabb–B. Bazadze (grúz) 15:13. A 16 közé jutásért: Szilágyi–Do Gjong Dong (dél-koreai) 15:8, Rabb–Gallo (olasz) 15:7, Hryciuk (lengyel)–Szatmári 15:12. Nyolcaddöntő: Szilágyi–Graugyin (orosz) 15:14, Curatoli (olasz)–Rabb 15:8. Negyeddöntő: Curatoli–Szilágyi 15:12

Tőr. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Holland-Cunz (német)–Pásztor 15:12, Poloziuk (lengyel)–Kondricz 15:14, Liu (amerikai)–Nekifor 15:14

Tőr. Csapat. Férfiak. A 16 közé jutásért: Magyarország–Katar 45:22 (Szemes +10, Tóth G. +7, Dósa +6)

Párbajtőr. Csapat. Nők. A 16 közé jutásért: Magyarország–Kolumbia 45:30 (Muhari +12, Nagy B. +8, Gnám –2, Dékány –3)

A SZOMBATI PROGRAM

Női párbajtőr (Magyarország), férfi tőr (Magyarország), csapat

Férfi párbajtőr (Nagy Dávid), női kard (Katona Renáta, Pusztai Liza), egyéni, selejtező