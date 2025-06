Szilágyi Áron ezüstérmes a vívó Eb-n

Kétéves volt a francia Rémi Garrigue, amikor a magyar válogatottba egy betegség miatt bekerülő szupertehetség, a mindössze 17 esztendős Szilágyi Áron aranyérmet szerzett a magyar kardcsapat tagjaként a 2007-es szentpétervári világbajnokságon – klasszisunk azóta írja az egyetemes vívósport történelemkönyvét, mert mondhat bárki bármit: a Vasas SC kardozója a sportág egyik legnagyobbika.

Nem a jelenkoré, a teljes vívósporté.

Itthon, a világban – a múltat is ideértve.

Nos, ez a klasszis 35 éves immár, de ezúttal nem is a kora az érdekes, hanem az, hogy a párizsi olimpia után valami olyannal szembesült, amilyennel hosszú pályafutása során nemigen: egy Achilles-műtét hónapokra kiragadta a vívók világából, s a lábmunka és a vívóedzések helyett a rehabilitáció és annak minden velejárója határozta meg a napjait.

Nyolc teljes hónapon keresztül.

Május elején, a szöuli Grand Prix-viadalon még nem volt igazán kész az újrakezdésre, ám ott akart lenni a társakkal egy versenyen, újra meg akarta érezni a téthelyzet „szagát”, aztán a hónap végén a madridi világkupaversenyen már mindenkit megdöbbentett.

Merthogy Szilágyi Áron nemcsak visszatért a pástra, hanem olyan vívást mutatott be, mint fénykorában, sőt, még szintet is lépett (már ha lehet ilyet mondani egy klasszis kapcsán…), hiszen új akciókat, új előkészítéseket varázsolt a kezével és a lábával.

Utóbbi mostanra teljesen egészséges, de a genovai Eb döntőjében (merthogy idáig menetelt ez a nagy klasszis szombaton), annak is a második felében mintha azok a lábak elfáradtak volna. No meg persze a parádés napot kifogó (ma már húszéves) Garrigue is váltott a 8:3-as Szilágyi-vezetés után, s erre a váltásra Kósa Miklós tanítványa már nem nagyon tudott reagálni.

Tíz éve szerzett legutóbb Eb-aranyat magyar kardvívó egyéniben – Szilágyi Áron személyében, ugyanő egy ilyen elképesztően nehéz időszakot követően ezúttal az ezüstig jutott, ám ez az érem ennél sokkal többet ér, már ami a jövőt illeti…