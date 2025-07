Szilágyi Áron: Ilyenkor nagyon dühös tudok lenni magamra

– Ez sorozatban a hetedik világbajnokság, amelyen érmet szerez a magyar férfi kardcsapat. Egyetlen vívó van, aki mindegyik együttesben szerepelt.

– Én voltam, én vagyok a bűnös – emelte fel a kezét Szilágyi Áron, miután társaival, Gémesi Csanáddal, Iliász Nikolásszal és Rabb Krisztiánnal átvette az ezüstérmet Tbilisziben, a világbajnokság hetedik napján.

– Nem statisztikában és számokban gondolkodunk, hanem asszókban, döntőkben, eredményekben. Mégis, hogy tetszik ez a sorozat annak a vívónak, aki végigélte a hét vébét?

– Szerencsére itt, Tbilisziben is folytatódott a sorozat, amit 2016-ban kezdtünk – akkor még Decsi András irányításával, most pedig már Nemcsik Zsolt és stábja vezetésével. Örömteli a sikeres menetelés, amelynek során feltűnnek régi és új arcok, hiszen például Iliász Nikolász ott volt az első éremnél, és most is itt van velünk, a hetediknél. Gémesi Csanád állandó harcostársamnak nevezhető, de hadd beszéljek Rabb Krisztiánról, Kikiről is, akinek ez volt az első világbajnoksága, és máris van egy érme. Jó megélni, hogy a magyar férfi kardcsapat folyamatosan ott van a világ élvonalában, hogy nincs „megbicsaklás” a sorozatban. A döntőkben azért előfordul, hogy van, ezúttal is volt, ezért is vagyok szomorú.

– Szomorú vagy csalódott inkább?

– Mindkét érzés bennem van. Őszintén szólva, nem gondoltam volna, hogy ettől az olasz csapattól kikapunk a világbajnokságon. Nagyon sajnálom, hogy így történt, de az ön által említett statisztikának mégiscsak örülök. Szép számsor.