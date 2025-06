„Egyszerűen elfáradtam” – Szilágyi Áron a vívó Eb karddöntője után

– Lehetetlen nem a gratulációval indítani, noha ismerve önt, egyértelműnek tűnik, nem elégedett maradéktalanul.

– Egy elveszített Európa-bajnoki döntő után nem sokkal azért még nem tudok felhőtlenül örülni, egyértelműen maradt bennem hiányérzet, de ha a másik oldalt nézem, vagyis, hogy a műtétem után mennyi ember munkája, segítsége kellett ahhoz, hogy már a visszatérésem utáni harmadik versenyemen egy ezüstérmet szerezhessek, és nem is vívtam rosszul, akkor mégsem lehetek elégedetlen – válaszolta a Nemzeti Sportnak Szilágyi Áron, aki szombaton a genovai Európa-bajnokság nyitó napján a kardozók egyéni versenyében a döntőben a húszéves francia Remi Garrigue-től szenvedett vereséget. – És jár a köszönet Nemcsik Zsolt vezetőedzőnek is: épp azon viccelődtünk az eredményhirdetés után, hogy a pályám elején a csapattársam volt, most pedig én mondtam neki köszönetet azért, hogy egyáltalán bizalmat szavazott nekem, és úgy döntött, engem is jelöl a magyar kardcsapatba.

– A szituáció valóban mókás, de ugye azt nem mondja komolyan, hogy van ember, edző, aki egy éhes Szilágyi Áronnak nem adna lehetőséget?

– Azért benne volt ebben a történetben az is, hogy a visszatérésem után még hónapok telnek el, míg újra formába lendülök. Szerettem volna, ha az elmúlt időszakban és a versenyeken nem érzek fájdalmat – ez sajnos nem jött össze, végig foglalkoznom kellett ezzel is, és ez minden bizonnyal így lesz a következő hetekben is, így a világbajnoki felkészülés során, aztán a vébén is. Emiatt nem is tudtam annyit edzeni, mint szerettem volna, és jobb lett volna, ha csak a vívásra, a taktikai elemekre kell figyelnem, és arra egyáltalán nem, hogy jön a nyilallás a lábamban… De szerencsére a páston ebből semmit sem éreztem, ott már csak a vívás játszotta a főszerepet.

– A döntőben úgy tűnt, az asszó második felére elfáradt a lába, mintha nem pörgött volna annyira, mint odáig – emiatt fordított francia ellenfele, vagy ön hogyan látta ezt belülről?

– Egyszerű a válaszom: az akkumulátor lemerült, sajnálom, hogy nem bírta végig a versenyt. Itt, Genovában nincs légkondicionálás a vívótermekben – nem volt abban sem, ahol a negyeddöntőig vívtunk, s abban sem, ahol a négyes döntőket rendezték. Harmincöt évesen azért ezt már megéreztem, míg a velem szemben lévő húszéves Garrigue ebből keveset észlelt: ha jó fizikai állapotban vagyok, ezt fel sem hozom indokként, ám ezúttal ez hozzájárult a vereségemhez. Úgy tűnhetett, mintha a szünet után váltott volna a francia srác, de szerintem nem így volt, egyszerűen elfáradtam, a mozdulataim elnagyoltakká váltak, és abba ügyesen „bontott bele”, jó ütemben indította a támadásait. Ez egyszersmind meg is mutatta, mi lesz a legfontosabb feladatom a világbajnokságig: még jobb fizikai állapotba kell kerülnöm.

– Azért csak örüljünk ennek az ezüstnek! A döntő után nyilvánvalóan nem, viszont az addigi asszóit követően úgy örült, mint a korosztályos versenyeken szoktak a fiatal vívók: ez azt is jelenti, hogy újra élvezi a vívást, hogy ilyen sokat jelent még mindig önnek egy-egy győzelem?

– Persze, hogy örültem az asszók után: régóta nem álltam dobogón, szerettem volna megnyerni minden meccsemet, ennek érdekében igyekeztem mindent bevetni, de a kardvívásban másként nem is megy – elképesztően erős a mezőny, a maximumot kell nyújtani ahhoz, hogy odaérj a legjobbak közé. Annak kifejezetten örülök, hogy ezt az állapotot már a visszatérésem utáni harmadik versenyemen elő tudtam hívni, és bár tudom, hogy kardvívásban egy-egy versenyen kijöhet a lépés, aztán nincs mindig folytatás, ám én ebből a genovai eredményből, abból, ahogyan vívtam, erőt tudok meríteni.

– Az akkumulátort fel lehet tölteni a keddi csapatversenyig, esetleg úgy is, hogy a nap legvégéig kitartson, és ne merüljön le?

– A májusi madridi világkupaversenyen ez sikerült, mert, bár ott a csapatdöntőben kikaptunk, még akkor is pluszt vívtam. Remélem, kedden is menni fog, és bírom a legvégéig – kell még addig dolgoznunk, ezt meg is tesszük.