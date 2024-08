Betlehem Dávid országos csúccsal olimpiai döntős 1500 gyorson!

A férfi 1500 gyors délelőtti előfutamaiban két magyar volt érdekelt. Az elsősorban a jövő héten kezdődő nyílt vízi úszásra készülő Betlehem Dávid futamában a 3. helyen végzett, összesítésben pedig a 8. helyen jutott be a döntőbe és a 14:45.59 perces idejével, hét századdal megdöntötte Kis Gergő országos csúcsát is. Ebben a számban 44 év után lesz újra magyar döntős az olimpián. Sárkány Zalán futamában az 5. helyen végzett, így nem jutott be a vasárnapi döntőbe (18.37), a 11. helyen végzett. A legjobb idővel az ír Daniel Wiffen jutott tovább (14:40.34-gyel), a szám egyik meglepetésembere a 16 évesen, futamgyőztesként, összesítésben az 5. helyen döntőbe jutó török Kuzey Tuncelli lehet.



A női 50 gyors előfutamában Senánszky Petra a saját futamában 25.21 másodperces idővel 8,. lett, így nem jutott tovább az esti középdöntőbe. Összességében a 24. helyen zárt, de ez így is a legjobb magyar olimpiai szereplés ebben a számban. A legjobb idővel (23.85) a svéd Sarah Sjöström jutott tovább.

„Nagyon izgalmas volt, mert ennyi ember előtt sosem versenyeztem még. Emiatt örök élmény marad. Az időeredményemmel nem vagyok elégedett, úgy érzem, többre vagyok képes. De megfogadtam, nem leszek csalódott, mert több mint húsz évig más sportágban versenyeztem és két év alatt jutottam el az olimpiára. Örülök, hogy 30 éves koromra eljutottam idáig. Rengeteget tanultam, és eljutottam oda, ahová szerettem volna. Úgy érzem, képes lennék a döntőben is úszni, de elég nagy hátrányból indulok a többiekkel szemben, mégsem szabad szomorkodnom” – nyilatkozta az M4 Sportnak a korábban uszonyos úszóként versenyző Senánszky Petra, aki azt is elmondta, még nem tervezi befejezni a pályafutását.

PÁRIZS 2024

ÚSZÁS – A SZOMBATI, MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ PROGRAM

Előfutamok

Női 50 gyors – Senánszky Petra (25.21) 24. lett, kiesett

Férfi 1500 gyors – Betlehem Dávid (14:45.59) a 8. helyen jutott a döntőbe, Sárkány Zalán (14:52.42) a 11. lett, kiesett

Döntő

20.30: férfi 100 pillangó (Milák Kristóf)