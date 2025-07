Ki lesz a leggyorsabb gyorson? Klasszisok sora a férfi 800 és 1500 vb-mezőnyében

SÖTÉT LÓKÉNT jellemezte a swimswam.com szakportál Sárkány Zalánt, már ami a férfi 1500 méter gyorsot illeti, s ez kétségkívül találó megállapítás, hiszen az amerikai Indiana Egyetemen tanuló, itthon pedig Szokolai László irányításával készülő rövid pályás világbajnokunk ezen a számon sincs ott a világranglista élmezőnyében, ugyanakkor tavaly decemberben a budapesti vb-n huszonötös medencében nyert 800 gyorson, tavasszal pedig egyéni rekordot úszva győzött az amerikai egyetemi bajnokság döntőjében 1650 yard gyorson, ráadásul szélső pályán versenyezve.

Mi persze sokkal többet látunk Sárkány Zalánban (fura lenne, ha nem így lenne…), ugyanakkor az is kétségtelen, hogy 1500 gyorson minden futam más, egy rossz taktika, egy korai „meghalás” az előfutamban a döntős álmokat és szétzúzhatja…

A hivatkozott szakportál egyébként a leghosszabb számban Bobby Finkét tippeli az aranyra, érdekesség, hogy ugyan az amerikai klasszis a tokiói, majd a párizsi olimpián is győzött ezen a távon, világbajnokságon ugyanez még sohasem sikerült neki (800-on igen, éppen Budapesten 2022-ben), ezüstre a német Florian Wellbrockot (kell-e bemutatni őt bárkinek is, azt követően, hogy az elmúlt héten nyílt vízen négy aranyat „húzott be”, a három egyéni táv mellett hazája váltójával is győzni tudott), a bronzra pedig az ír Daniel Wiffent, a szám világbajnoki címvédőjét teszi.

Bólogathatnánk is a jóslatra, mégsem tesszük, merthogy a portál által csak hetedikként rangsorolt Betlehem Dávidban és persze Sárkány Zalánban nagyon is bízunk – előbbit láttuk, milyen elképesztő formában van, s mellette hallhattuk is, amint egyértelműen kijelenti, hogy a dobogót célozza meg a medencében (is).

A férfi 1500 gyorshoz tartozik, hogy erre a számra nevezett az olasz Gre­gorio Paltrinieri is, aki a párizsi olimpián második volt, múlt héten meg három ezüstöt is összegyűjtött nyílt vízen (5 és 10 km, csapatverseny), viszont éppen itt, még a 10 kilométeres táv közben bal gyűrűsujja eltörött, s bár ez volt az első versenyszám, utána hősiesen végigment a többin, sérülése miatt visszalépett a medencés indulástól, és hazautazott Olaszországba.

Az 1500 gyors sok tekintetben kompatibilis a nyolcszázzal, így nagyjából ugyanaz a mezőny feszül egymásnak Szingapúrban is a két távon – a magyar indulókkal kapcsolatban annyi a változás, hogy ott Betlehem párja Rasovszky Kristóf lesz (és valami azt súgja, hogy a nyílt vízi csillagok a medencében újra bizonyítanak majd…).

Bemelegítés 400 gyorson – az 1500-ra

– A decemberi rövid pályás világbajnoki cím nyolcszáz gyorson Szingapúrban is segítheti önt?

– Nem szeretnék beleragadni abba a győzelembe, az viszont egyértelmű, hogy a Duna Arénában átszakadt a gát, azóta még inkább elhiszem, hogy nemcsak azok az úszók végezhetnek a legjobbak között egy-egy távon, akikre korábban felnéztem, hanem én is – válaszolta a rövid pályás világbajnok Sárkány Zalán.

– Vagyis ezúttal nem feltétlenül az egyéni csúcs a cél?

– Ha egyéni rekordot úszom Szingapúrban, azzal elégedett leszek, hiszen egy úszó ennél többet nem tehet téthelyzetben. De azért vannak más céljaim, ha például a budapesti teljesítményemet meg tudnám ismételni a világbajnokságon, annak nagyon örülnék. Sajnos erre nyolcszáz gyorson nem lesz lehetőségem…

Sárkány Zalán (Fotó: Árvai Károly)

– Ennyire bántja, hogy ebben a számban nem tudott jobbat úszni Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid időeredményeinél?

– A nyolcszáz áll a legközelebb a szívemhez, de fiatal vagyok, lesz még alkalmam azon a távon világversenyen bizonyítani, de azt nem tagadom, hogy a felkészülés során volt egy olyan hét, amikor nagyon elkeserített, hogy ebben a számban nem tudtam kvalifikálni a világbajnokságra.

– A vébé első napján már rajtkőre lép négyszáz gyorson, aztán a következő hétvégén jön az ezerötszáz gyors – van prioritás?

– Azokon a kesergős napokon rájöttem arra, hogy az egyetemi bajnokságon Amerikában 1650 yard gyorson nyertem, ez azt is jelenti, hogy jó vagyok ezerötszáz gyorson, hiszen nagyjából az ennek a számnak felel meg, ráadásul régebben is a leghosszabb táv volt a fő számom. Úgyhogy egyértelműen ez van a középpontban. A négyszáz viszont nagyon fontos lesz, ott ismerkedem majd a környezettel, a medencével versenyhelyzetben is – a négyszáz nekem mindig egyfajta örömúszás, ha netán összejön itt egy döntő, az nagy boldogság lesz, és persze azt is jelentené, hogy megvan a gyorsaságom. Bármi is történik az első napon, annak alapján már könnyebben be tudjuk lőni az ezerötszáz gyorsot is. Ahogy mondtam, ebben a szezonban ezen a távon értem el a legjobb eredményeket, értelemszerűen a legmerészebb szingapúri álmom is ehhez a köthető.

Négyből két számot elengedett Léon Marchand

Az eredeti tervek szerint a franciák négyszeres olimpiai bajnoka éppen abban a négy számban indult volna a szingapúri világbajnokságon, amelyiken Párizsban nyert, ám mostanra kiderült, hogy Léon Marchand csak a vegyesre figyel ezen a vb-n, kizárólag 200 és 400 vegyesen áll rajtkőre a vb-n, s elengedi a 200 mellet és a 200 pillangót.

A francia úszóválogatott kapitánya, Nicolas Castel egyfelől megerősítette, hogy a döntést amerikai edzője, Bob Bowman egyetértésével hozta meg Marchand, másfelől meg elárulta, hogy: „Azért is döntöttünk így, mert az olimpia utáni évben vagyunk, ilyenkor ez belefér, mellette Léonnak rég volt lehetősége csak a kétszáz vegyesre koncentrálni, máskor előtte és utána is úszott valamelyik számban, Szingapúrban viszont így lesz lehetősége kipróbálnia, milyen úgy versenyezni, hogy csak egy számra figyel.”

A 200 vegyes előfutamát és középdöntőjét jövő szerdán rendezik Szingapúrban, másnap következik a döntő, míg a 400 vegyesre a vb záró napján, jövő vasárnap kerül sor.