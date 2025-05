Ismét találkoznak Izlanddal a mieink – íme, a 2026-os férfi kézilabda Eb csoportjai

Az európai szövetség hétfői tájékoztatása szerint Németországot már a sorsolás előtt besorolták a herningi A-, a társrendező Dániát a szintén herningi B-, az ugyancsak társházigazda Svédországot a malmői E-csoportba. Így már a sorsolás előtt biztos volt, hogy a mieink Oslóban vagy Kristianstadban játszanak majd a csoportkörben, és továbbjutás esetén költözniük kell, ugyanis a középdöntőnek Herning és Malmö ad otthont.

Az is eldőlt, hogy a magyar válogatottnak biztosan lesz északi ellenfele a csoportkörben: vagy Norvégia, vagy Izland, vagy Feröer, ezeket a csapatokat ugyanis már behelyezték azokba a négyesekbe, amelyekbe a mieink kerülhetnek. Végül – 2024-hez és a 2022-es hazai rendezésű Eb-hez hasonlóan – Izland került a mieinkkel egy csoportba. A harmadik kalapból Lengyelország, míg a negyedikből Olaszország került az F-csoportba, amelynek Kristianstad ad otthont.

Az izlandiakkal az előző világeseményeken szinte kivétel nélkül megmérkőztünk, és jelenleg a lengyeleknél és az olaszoknál is erősebb kerettel bírunk. Igaz, lebecsülni egyiküket sem szabad, Lengyelország amolyan „szunnyadó óriás” állapotban van, Olaszország pedig az idén 1998 után szerepelhetett ismét nagy tornán – a vb-n a mezőny első felében, a 16. helyen végzett. A magyar válogatott először a lengyelekkel, majd Izlanddal mérkőzik meg, a csoportkört pedig Olaszországgal zárja.

Ami a nemzeti csapat továbbjutásnál is nagyobb álmaival kapcsolatban még fontosabbnak tűnik, hogy az olimpiai és világbajnok Dánia és az Európa-bajnok Franciaország is a másik középdöntős ágra került. Ha sikerül az F-csoport első két helyén végezni, akkor Malmöben – a társházigazda Svédország mellett – olyan riválisok jöhetnek, amelyek a mieinkkel maximum azonos erőt képviselnek, de nem kimondottan nagyobbat. A horvátoknak például rögtön visszavághatunk a vb-negyeddöntős vereségért, igaz, ehhez a hollandokat és a grúzokat is maguk mögött kell tartaniuk.

„Részint örülök az Eb-sorsolásnak, részint nem, de kétségtelen, hogy egy Európa-bajnokságon lehetetlen könnyű csoportba kerülni. Annak örülök, hogy a D-E-F-ágra kerültünk, véleményem szerint ez jobb számunkra, mint az A-B-C-ág. Először persze nem is lehet más a célunk, hogy felkészüljünk a lehető legjobban a csoportkörre, és megpróbáljunk továbbjutni. Abban biztos vagyok, hogy a korábbi évekhez képest egy új lengyel csapatot fogunk látni, régi ismerősöm és barátom, a Benfica edzője, Jota González lett a lengyelek szövetségi kapitánya, és tudom, hogy jól felkészíti majd a csapatát, ráadásul ellenünk tud majd a legtöbbet készülni a rajtra, és persze mi is a lengyelek ellen. Izlanddal az elmúlt években szinte mindig összefutunk a világversenyeken, a tavalyi Eb-n is így volt, nagyon erős, gyors csapat. Az olaszok pedig, bár csak a harmadik helyen végeztek a selejtezőcsoportjukban, de megverték otthon a szerbeket, és a spanyolokkal is nagyon szoros meccseket játszottak. Nem lesz könnyű kiharcolni a továbbjutást a középdöntőbe, de természetesen ez a célunk!” – olvasható Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitányának értékelése az MKSZ oldalán.

A 2026-OS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-CSOPORT (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-CSOPORT (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-CSOPORT (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-CSOPORT (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-CSOPORT (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-CSOPORT (Kristianstad): Magyarország, Izland, Lengyelország, Olaszország

A csoportok első két helyezettje jut tovább a középdöntőbe.