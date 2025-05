Imre Bencével jártunk utána a junior-vb-ezüstérmes generáció titkának

„Akár lehetünk még többen is” – véli Imre Bence, aki megjegyezte, még a finnek ellen pályára lépő csapatban is ő volt a negyedik legfiatalabb, pedig nélküle már szinte elképzelhetetlen a magyar férfi kézilabda-válogatott.

Persze nem egyedül ő számít manapság már alapembernek, elég csak Palasics Kristóf, Fazekas Gergő vagy Ilic Zoran nevét említeni. De ott vannak a Krakovszki testvérek is – Bence a balszélen játszott kimagaslóan a finnek ellen, míg Zsolt ezúttal sérülés miatt nem lehetett a keret tagja az utolsó két Eb-selejtezőn. Egyre több lehetőséget kap Ónodi-Jánoskúti Máté, aki ezzel él is, s ezúttal Chema Rodríguez „bedobta a mély vízbe” Pergel Andrejt, Papp Tamást és Lukács Pétert is.

Videónkban a 22 éves jobbszélsőtől többek között azt kérdeztük, mi a titka ennek a generációnak, de szóba kerül az is, hogy mekkora népszerűségnek örvend a válogatott, bármerre is járjon az országban.