Lukács Péter: Jó érzés a barátaimmal küzdeni a címeres mezben

Kedvező sorsolást kapott férfi kéziválogatottunk a 2026-os, dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. A mieink Izland, Lengyelország és Olaszország társaságában az F-csoportban kezdik el a kontinensviadalt, és ha sikerül az első két hely valamelyikét megszerezniük Kristianstadban, akkor Malmö felé veszik az irányt, ahol a többi között a hazai pályán játszó Svédországgal is összecsaphatnak. Legalább ennyire fontos, hogy az olimpiai és világbajnok Dánia és az Eb-címvédő Franciaország is a másik ágra került, oda, ahol Németország, Spanyolország, Portugália és Norvégia is szerepel majd.

„Úgy gondolom, hogy egy Eb-n nincs könnyű ellenfél, mindenki nagyon jó kézilabdát játszik, ezért nehéz mérkőzésekre számítok – mondta lapunknak a sorsolás után Lukács Péter, nemzeti csapatunk fiatal irányítója. – Izlanddal rendre találkozunk a világversenyeken, mindig kemény meccseket játszunk vele. A lengyelek az új edzővel biztosan átalakulnak kicsit, nehéz megmondani, milyenek lesznek. Az olaszok évről évre erősebbek, láthattuk, hogy Spanyolországgal és Szerbiával is felvették a versenyt. Valamivel könnyebb a mi águnk, de fontos, hogy lépésről lépésre haladjon a csapat.”

A 22 éves fiatalt először tavaly ősszel hívta meg a felnőttválogatottba Chema Rodríguez szövetségi kapitány. Akkor a szlovákok ellen már pályára léphetett, és Finnországban az első gólját is megszerezte. Az Elverumban nyújtott jó teljesítményének (24 meccsen 79 gól és 122 gólpassz a norvég ligában) köszönhetően a múlt héten ismét részt vehetett az összetartáson, a finnek ellen Nagykanizsán 37–24-re megnyert találkozón sokat játszott és előkészítései mellett újabb két gólt szerzett. Az Eb-selejtező zárásán a „tehetség utat tört magának”, hiszen a sokat emlegetett 2023-as junior-vb-ezüstérmes társaság több mint a felét tette ki a meccskeretnek.

„Jó érzés a barátaimmal közösen küzdeni a címeres mezben. Junior, ifi és serdülő korosztályban is egymás oldalán játszottunk, együtt nőttünk fel, szóval már csak emiatt is jó az összhang közöttünk. Örülök neki, hogy ismét lehetőséget kaptam Chemától, irányítóként másodjára már sokkal egyszerűbb dolgom volt. Az én posztomon a taktikai elemek tökéletes elsajátítása miatt különösen fontos az idő” – beszélt az élményeiről a kiemelkedő játékintelligenciájú kézilabdázó.

A következő napok azt is eldönthetik, hogy klubjával, az Elverummal sikerül-e trófeával zárnia az idényt. Vasárnap kezdetét veszi a Kolstaddal szembeni norvég bajnoki döntő, amely két nyert meccsig zajlik.