Szilágyi Áron: Ugyanolyan lelkesedéssel utazok ki erre az olimpiára, mint bármelyikre

„Nagyon komoly célokkal utazunk Párizsba úgy egyéniben, mint csapatban. Szeretnék jó formában vívni, másrészt jó lenne ott lenni a végelszámolásnál, küzdeni az érmekért s akár a dobogóra is felállni. A csapattársakon is ezt a szemléletet látom, mert négyesben is nagyon magasak a céljaink – fogalmazott Szilágyi Áron. – Persze eszembe jut, hogy a három aranyérem mellé odatehetnék egy negyediket is, de nem feltétlenül ez az elsődleges motivációm. Egyszerűn boldog vagyok, hogy ott lehetek az ötödik olimpiámon, küzdhetek a negyedik érmemért, hogy csapatban már a második érmet szerezhetjük meg a társakkal. Próbálom a folyamatot megélni.”

A 34 éves kiválóság elmondta, hogy mindennap talál valamit, ami motiválja őt, majd arról beszélt, hogy mi minden változott a tokiói játékok óta.

„Rengeteg minden történt a tokiói olimpia óta. Csak három év telt el, de nekem egy örökkévalóságnak tűnik. Azóta egyéni- és csapatvilágbajnoki címet ünnepelhettünk, éltem huzamosabb ideig külföldön, született egy kisfiam... Annyi minden történt ebben a három esztendőben, hogy felsorolni is nehéz. Nem mondom, hogy egy más személyiség, egy másik Szilágyi Áron utazik ki Párizsba, de azt biztos hogy sokat értem én is. Sok minden változott körülöttem és egy kicsit én is, de egy dolog nem változott: nagyon motivált vagyok és ugyanolyan lelkesedéssel utazok ki erre az olimpiára, mint bármelyikre” – mondta Szilágyi, hozzátéve: a megszokott felállással készülnek az olimpiai csapatversenyre.