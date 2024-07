Póta Georgina Brad Pittet is látta a Hungaroringen

Tizenhat évet ölel fel öt olimpia, Póta Georgina, neves asztaliteniszezőnk 2008 óta nem mulasztotta el a játékokat, még 2021-ben sem – azért tudott szerepelni a tokiói olimpián, mert a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották, a kislánya 2020. június elsején született, tehát az eredeti időpont megszakította volna a 39 éves sportoló szép sorozatát.

A szerda kora délutáni párizsi edzést (pingpongozóinknak ez volt az első az olimpia színhelyén) rögtön nem várt kellemetlenség előzte meg: kimaradt a busz, amely a mieinket szállította volna a csarnokba (Póta mellett az Ecseki Nándor és Madarász Dóra alkotta vegyes párosunk is részt vesz a nyári játékokon), a félórás késés nem jött jól (az út egyébként egy órát vesz igénybe), némi öröm az ürömben, hogy a thaiföldiek a délelőtti tréningezést választották (a távolság miatt a dupla edzés nem kivitelezhető), ezért nem kellett velük megosztani az asztalokat a bemelegítőteremben és a versenyhelyszínen. Póta a körülményekről is elmondta az első tapasztalatait:

„Láttam az interneten, hogy sokan posztoltak az ágyról, engem nem zavar, ha keményebb, tudtam rajta aludni, a szobák valóban elég kicsik és egyszerűek, de a falu tágas, van minden, bár az italautomata vagy nem működik, vagy nincs benne víz” – taglalta a rutinos sportoló, aki szerint az asztalok és a palánkok szépek, dizájnosak, és egyébként mindennel meg van elégedve, de el kell telnie néhány napnak, hogy messzemenő következtetéseket vonhasson le.

Húzós fél év után jutott egy hét pihenő Póta Georginának Törökországban a családjával, kicsit kikapcsolódhatott az edzéshegyek előtt, a felkészülése egyébként jól sikerült. Pénteken kiment a Hungaroringre, ami nagy élmény volt neki úgy is, hogy a Formula–1 nem tartozik a kedvenc sportágai közé. Persze könnyebb a hangulatot magába szívnia az embernek, ha a paddockba nyer betekintést, ráadásul Póta olyan kiváltságos helyzetbe került, hogy Brad Pittel is találkozhatott. Édesanyaként a logisztika és a távollét a gyermektől természetesen sosem egyszerű, beszélgetőpartnerünknek is okozott némi fejtörést.

„Nagyon pechesek vagyunk, mert pont bezárt két hétre az ovi hétfőtől… Anyukám, anyósom is besegít és fél-fél napokat eltölthet a lányom az egyik ovis barátnőjénél is, szóval mindenki nagyon kedves. Természetesen a férjemre hárul a legtöbb feladat, de ahogy az elmúlt években is megoldottuk a nehézségeket, ezt az egy hetet is biztosan sikerül abszolválnunk” – folytatta Póta Georgina, aki 39 évesen éppen 39.-ként is van kiemelve.

A kétszeres Európa-bajnok kiválóság örült volna, ha bekerül a legjobb 32 közé, mert így nincs túl sok esélye arra, hogy érmet szerezzen vagy akár bejusson a legjobb nyolc közé. A sorsolás természetesen fontos faktor volt ezen a téren, Póta csütörtökön kora este a német Shan Xiaonát kapta ellenfélül, aki 41 esztendős és a riói olimpián nyolc éve ezüstérmes lett választott hazája csapatával.