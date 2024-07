Párizs 2024: latin dallamok a párizsi repülőtéren

Fotó: Bobory Balázs Folyamatosan érkeznek a magyar sportolók az olimpiára, kedd délelőtt az asztaliteniszezők, az ökölvívók és Vas Blanka mellett sportlövőink népes küldöttsége is útra kelt. Az öt kvótásunkat, a puskás Mészáros Esztert, Péni Istvánt és Pekler Zalánt, valamint a pisztolyos Fábián Sára Ráhelt és Major Veronikát edzőik mellett Sinka László csapatvezető is elkísérte Párizsba. Pontosabban a francia fővárostól csaknem 300 kilométerre, háromórányi autóútra található Chateauroux-ba, a sportlövőversenyeket ugyanis ott rendezik, így a sportág képviselői csak némi ízelítőt kaphatnak az olimpiai hangulatból. Sinka László az indulás előtt hangsúlyozta, az előző három játékokon már voltak pontszerzőink, a jelenlegi csapat pedig képes rá, hogy túlszárnyalja a korábbi eredményeket. „Azt várom, hogy ezúttal legalább két-három döntősünk lesz, a finálé pedig mindig egy új verseny, amiben akár az éremszerzés lehetősége is benne van” – mondta a honi szövetség főtitkára, hozzátéve, hogy 81 országból 340 sportlövő lép lőállásba Chateauroux-ban.