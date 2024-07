Párizs 2024: Fontos, hogy lássuk, hol nem megy a játék – Varga Zsolt az olaszok elleni vereség után

Varga Zsolt elismerte, hogy nem kezdték jól a mérkőzést Olaszország ellen.

„Teljesen más ritmusban van a két csapat, nehéz ilyenkor megmondani, hogy ki milyen munkafázisban van. Mi most hagytuk abba a fizikális munkarészt. Tulajdonképp ez a hét az, amikor a csapat a legfáradtabb a mérések alapján is. Tudtuk ezt jól, viszont el kell kezdeni játszani, mert relatíve rövid felkészülésről van szó. Nyilván ebben benne van az is, hogy nem úgy megy a játék, viszont nagyon fontos, hogy lássuk, hol nem megy a játék, hol kell még gyakorolni, hol kell még többet belenyúlni, mi az, amit le kell tisztázni. Ugyanígy volt a tegnapi mérkőzéssel is.”

Videónkban elárulja, mi kellett volna ahhoz, hogy visszajöjjenek a négygólos hátrányból, de beszélgetünk a szombati, japánok elleni meccsről, illetve arról is, van-e benne drukk amiatt, hogy edzőként az első olimpiájára készül, miközben játékosként háromszor is járt ott (és egyszer aranyéremmel tért haza).

FÉRFI VÍZILABDA

DOMINÓ TRANS-KUPA, MARGITSZIGET

2. FORDULÓ

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG 13–11 (5–1, 2–3, 4–4, 2–3)

Hajós uszoda, 3000 néző. V: Dervieux (francia), Franulovic (horvát)

OLASZORSZÁG: NICOSIA – DI FULVIO 1, Renzuto, DI SOMMA 2, Bruni 1, Echenique 2, FONDELLI 4. Csere: Velotto, Gianazza, Presciutti 1, Iocchi Gratta 1, Condemi 1. Szövetségi kapitány: Alessandro Campagna

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Fekete G. 1, Varga Dénes, MANHERCZ K. 4, Molnár E., Zalánki 2, Jansik Sz. 1. Csere: BÁNYAI (kapus), Hárai, ANGYAL 2, Vigvári Vince 1, Kovács P., Vigvári Vendel. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 9/5, ill. 13/7

Kettős emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2

Kipontozódott: Echenique (15. p.), Vigvári Vince (17. p.), Renzuto (26. p.)