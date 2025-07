Csoma Kristóf elárulta, mi adott neki igazán extázisélményt a világbajnokságon

„A karrierem elején, vagy amikor Märcz Tamás 2018-ban meghívott a válogatottba, akkor még hittem, hogy egyszer világversenyen szerepelhetek. Amikor Litvániában védtem, akkor kevésbé, de aztán nagyon jót tett a Honvédban töltött idény – ezúton is köszönöm a klubnak, illetve Szivós Mártonnak, hogy bízott bennem. Már a világkupa-bronzérmet is óriási sikerként éltem meg, a szingapúri vb-ezüstérem a non plus ultra, főleg úgy, hogy nagyobb szerep is hárult rám. Örök emlék marad” – mondta el Csoma Kristóf az NSO Tv-nek, miképpen élte meg karrierje első világversenyét 33 évesen.

Videónkban arról is beszél, miképp kezelte, hogy Vogel Soma távollétében ő lett a válogatott első számú kapusa, mivel tudta magát kihúzni a gödörből meccs közben, s mennyire van neki tele a pohár, hogy a végén ezüstérmet akasztottak a nyakába. Emellett Manhercz Krisztián bravúros védésére is kitér, amit a csapatkapitány a spanyolok elleni döntőben mutatott be.