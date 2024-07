Párizs 2024: Ezt a mérkőzést 4 góllal is megnyerhettük volna – Varga Zsolt

– Kezdésnek megfelelt?

– Voltak nagyon jó részei ennek a mérkőzésnek, jó volt a kezdés, a lendület – mondta a mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak. – Mindannyiunkban benne volt az a rossz érzés, amit Dohában átéltünk a franciákkal kapcsolatban a világbajnokságon, ezért is mentünk úgy bele a meccsbe, mintha végig nulla nulla lenne. Ők meg pont abból az emlékből táplálkoztak. Ezt a mérkőzést, amennyire domináltunk védekezésben és jól támadtunk, négy góllal is megnyerhettük volna. Nehéz volt, otthon játszottak, a hajrában elkezdtek kockáztatni, ebből lőttek néhány gólt, a végén egyre is felzárkóztak.

– Dohában fordítottak ellenünk, most megálljt parancsoltunk ennek a kísérletnek. Ezt is pozitívan értékeli?

– A győzelem, a három pont mindig maximálisan pozitív. Az olimpiai nyitómeccs mindenkinek nehéz és a csapat nagyon jól teljesített. A franciák egyszer a horvátok ellen is megcsinálták ezt a felzárkózást korábban, jó csapat és még akár több is lehet bennük.

– Az első negyed után szándékosan forgatta a csapatot?

– Terheléselosztás volt ez inkább, hogy legyen lendületünk és a végén olyan állapotban maradjunk, hogy a sok kiállítást is átvészeljük.

A válogatott szélsője, Manhercz Krisztián szerint úgy szálltak bele ebbe a mérkőzésbe, ahogy egy olimpián kell.

„Elismerésem a hazai csapatnak, és nagyon jó érzés volt ismét telt ház előtt játszani, legutóbb talán a 2022-es budapesti világbajnokságon és a 2020-as Európa-bajnokságon játszottam ilyen sok néző előtt, beleértve természetesen a mi drukkereinket is. Ez nagyon nagy öröm, annak fényében pedig még boldogabb vagyok, hogy a három pontot is elhoztuk. Ezen a napon nem éreztem a szeretetet a franciák részéről, de ez teljesen rendben van, hiszen mindenki nyerni akar és a sajátjait buzdítja.”

Varga Dénes az M4 Sport kamerája előtt arról beszélt, hogy a légkör az ellenfélnek kedvezett, mégis sikerült nyertünk.

„Nagyon értékes és fontos a siker. Sokat készültünk a meccsre, és az is közrejátszott a győzelmünkben, hogy a franciákat nyomta a teher, ők játszottak otthon. Nagyon jól kezdtünk, nem is tudom, mikor voltunk legutóbb ilyen koncentráltak, a védekezésünk hamar összeállt, sokat blokkoltunk és jól zónáztunk. Thomas Vernoux életben tartotta a franciákat, de tudtunk reagálni a góljaira, nem álltunk le támadásban.”

A szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes a Nemzeti Sportrádiónak elmondta: az első negyedben dőlt el a meccs.

„Várható volt, hogy a francia csapat a hazai rendezésű olimpián egy kicsit feszült lesz, ezt az első negyedben láttuk is. Tulajdonképpen akkor nyertük meg a meccset, mert éltünk azzal, hogy mi nyugodtan játszottunk, mert idegenben voltunk, ők pedig hazai közönség előtt feszülten kezdték a meccset. (…) Nem azt mondom, hogy a francia már a legjobb válogatottakhoz tartozik, de közel van hozzá, úgyhogy ez egy értékes győzelem.”

PÁRIZS 2024, FÉRFI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 13–12 (5–1, 4–4, 1–2, 3–5)

Párizs, 5000 néző. V: Alexandrescu (román), Franulovic (horvát)

MAGYARORSZÁG: VOGEL SOMA – Varga Dénes 1, Manhercz K. 2, JANSIK SZ. 2, Molnár E., Nagy Ádám, Zalánki 1. Csere: VIGVÁRI VINCE 3, VÁMOS 2, Angyal 1, Fekete G. 1, Hárai.

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

FRANCIAORSZÁG: FONTANI – Bouet 1, Vanpeperstraete, VERNOUX 4, BODEGAS 3, KHASZ 2, Crousillat 1. Csere: Saudadier, Marion-Vernoux 1, Bjorch, Marzouki, Nardon.

Szövetségi kapitány: Florian Bruzzo

Emberelőny–kihasználás: 8/5, ill. 11/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 4/2

Kipontozódott: Nagy Ádám (24. p.)