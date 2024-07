„Nekem is nagyot kellett sprintelnem” – Chema a szlovénok elleni tömegjelenetről

„Három hét tartalmas felkészülésen vagyunk túl, és fontos elmondanom, hogy nagyon jó állapotban érkeztek meg a srácok az edzőtáborba június végén, mindenki kiemelkedően jól végezte el az előírt egyéni munkát, így a tervezettnél hamarabb tudtuk elkezdeni eltolni az arányokat a fizikai felkészítés felől a kézilabda felé. Ez nem jelenti azt, hogy Tord Ellingsen erőnléti edző ne dolgoztatta volna meg a csapatot, de mindenki beleadott mindent. Többször is nagyon fáradtak voltak a srácok, de mindenki tudta a dolgát, nagyon jó volt látni a hozzáállásukat, a kerethirdetés előtt és után is, bár annak nehézségeiről július elején már beszéltem.

Nagyon hálásak vagyunk a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy az ún. tartalékjátékosok is az olimpiai faluban lakhatnak, hiszen mi így alkotunk egy egységet, köszönjük, hogy ezt lehetővé tették!

Szombaton a szlovénok elleni meccs elején még kicsit nehezen mozogtak a lábak, de aztán mindenki ráérzett a játékra és győzni tudtunk. A meccs vége felé nekem is nagyot kellett sprintelnem, hogy egy hétméteres kapcsán kialakult feszültségből ne legyen nagyobb konfliktus, mert az most senkinek nem hiányzott volna az olimpia előtt, de néhány másodperc alatt mindenki megnyugodott. Néha megesik az ilyen affér, de a lefújás után már mindenki barátként pacsizott le, magyarok és szlovénok is.

Vasárnap csapatépítő programon vettünk részt, majd spanyolként felemelő volt látni Alcaraz wimbledoni sikerét, utána pedig a fociválogatott Eb-győzelmét, felejthetetlen este volt számunkra, de remélem, a következő spanyolok, akik nagyot alkotnak, azok mi leszünk, a segítőmmel, Miguellel, a magyar válogatott élén Párizsban!

A héten két felkészülési meccs vár ránk Németországban. A hazaiak klasszis csapatot alkotnak, rendkívül erősek, masszívan védekeznek, ezt a saját bőrünkön éreztük januárban Kölnben az Eb-középdöntőben, nagyon jó alkalom lesz a pénteki meccs, hogy kipróbáljuk magunkat egy igazán erős európai válogatott ellen. Másnap Japánnal játszunk, teljes más stílusú, gyors, könnyed, sok egy-az-egy elleni játékot alkalmazó csapat – így együtt ideális a felkészülés hajrájában. Hiszen nem kérdés, most már bizony alaposan benne vagyunk, és mondhatom, jól állunk, amit terveztünk eddig, azt elvégeztük, gyakorlunk újdonságokat, pontosítunk, frissítünk, csak arra koncentrálunk, hogy minél jobban felkészüljünk, elsőként az Egyiptom elleni nyitómeccsre.

Alig egy hét, és irány Párizs!”