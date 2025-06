Gyermeket vár a győri kézilabdacsapat dán klasszisa

A poszt:

„Sandra babát vár!

Örömmel osztjuk meg az ETO-családdal és a világgal a hírt: első gyermekét várja briliáns kapusunk, Sandra Toft!

Azért, hogy Ti is osztozzatok a boldogságában, üzent is a szabadságáról Nektek: „Nagyon boldogok és hálásak vagyunk ezért a különleges pillanatért. Alig várjuk, hogy 2025 végén találkozhassunk az aprósággal. Addig is, ameddig nem állok újra készen, hogy magamra öltsem az ETO-mezt, továbbra is minden erőmmel támogatom majd a csapatot.”

Az ETO-család nevében szívből gratulálunk Sandrának és párjának, a legjobbakat kívánjuk a babavárás időszakára!”

A következő idényt kihagyó 35 éves, olimpiai és világbajnoki bronz-, illetve Európa-bajnoki ezüstérmes Toft távollétében is lesz két klasszis kapusa a Győrnek, miután Hatadou Sako mellett a nyártól már számíthatnak a Metzből hazatérő Szemerey Zsófira is.