Gulyás Michelle már három éve is Párizst várta

Ajtóstul rontott be három éve még junior­korúként a felnőtt élmezőnybe Gulyás Michelle. Megnyerte első magyar bajnoki címét márciusban, először győzött világkupaversenyen Szófiában áprilisban, a székesfehérvári vk-döntőn harmadik lett májusban, az i-re a pontot pedig a júniusi, kairói világbajnokságon tette fel, bronzérmet és tokiói kvótát szerezve – mi több, 20 évesen vezette a világranglistát. Nem csoda, hogy olimpiai újoncként is a lehetséges éremszerzők között emlegették a nevét. Végül másképp alakult – sok pontot veszített döntős lovaglásával, és 12. lett.

SZÜLETETT: 2000. október 24., London

SPORTÁGA: öttusa

KLUBJAI: KSI SE (2011–2020), Újpesti TE (2020–)

EDZŐI: Andrásfi Tibor, Balaska Zsolt, Bánhidi Bence, Karácsony Gyula, Kárai Kázmér, Ladvenszky József, Magyarovits Zoltán, Tibolya Péter

LEGJOBB EREDMÉNYEI:

3x világbajnoki 2. (vegyes váltó, 2018; csapat, 2021; egyéni, 2022), 3x világbajnoki 3. (egyéni, 2021; csapat, 2022, 2023), Európa-bajnoki 2. (egyéni, 2022), 2x Európa-bajnoki 3. (csapat, 2022, 2023), 2x világkupadöntő 1. (vegyes váltó, 2022, 2024), világkupadöntő 3. (egyéni, 2021), 5x magyar bajnok (egyéni, 2021, 2022, 2023, 2024; csapat, 2018), ifjúsági olimpiai 3. (egyéni, 2018), junior-világbajnoki 3. (csapat, 2018), junior Európa-bajnok (csapat, 2018), U19-es Európa-bajnoki 2. (egyéni, 2017), 2x az év magyar női öttusázója (2022, 2023) GULYÁS Michelle

„Ami tőlem függött és rajtam múlt, azzal nem volt gond – nyilatkozta Tokió után a Nemzeti Sportnak. – E tekintetben azt teljesítettem, amire képes vagyok, sőt még valamivel többet is. Majdnem sikerült egy olimpiai csúcs úszásban. A fizikai számokkal maximálisan elégedett vagyok. Az, hogy egész évben ilyen stabilan tudtam vívni, és itt, az olimpián is, az elképesztő. Elégedett vagyok önmagammal, azt sajnálom, hogy külső tényezők befolyásolták a végeredményt. Húszéves vagyok, ez az első olimpiám, amelyen tizenkettedik lettem, várom már Párizst – ha már most ilyen jó vagyok a fizikai számokban, vajon milyen leszek három év múlva?”

Jó érzékkel tette fel a kérdést, hiszen a következő két évben többek között vk-versenyen aratott győzelmekkel, vb-ezüsttel, Eb-bronzzal vétette észre magát és bérelt ki stabil helyet a legjobb öttusázók között. A 2023-as krakkói Európai Játékokon elért hetedik helye párizsi kvótát jelentett.

Az idei szezonja is parádésan indult, 2023-hoz hasonlóan két győzelemmel. A februári fedett pályás nyílt magyar bajnokságon sorozatban negyedik országos címét gyűjtötte be, majd márciusban – ahogy egy évvel korábban – ismét diadalmaskodott a világkupa-sorozat első állomásán, Kairóban. Előbbi viadalt 12, utóbbit nyolc másodperces előnnyel nyerte meg, kétség sem férhetett sikereihez. Ezután némi meglepetésre áprilisban, a budapesti vk-viadal döntőjében a laser runban a második helyről, az éllovastól mindössze hét másodperc hátrányban rajtoló Gulyás csupán tizedikként végzett. Már-már döbbenetes volt látni, ahogy az első sorozatot leszámítva még csak nem is rossz lövészetet produkáló öttusázónk folyamatosan távolabb kerül a dobogótól, az utolsó körben pedig aki arra járt, megelőzte, többek között a nála több mint ötven másodperccel később startoló UTE-s csapattársa, a hatodikként célba érő Bauer Blanka is – a történtek láthatóan és érthetően lesújtották Gulyást. A májusi, ankarai vk-döntő hasonlóan alakult, hetedikként indult, tizennegyedikként teljesítette a kombinált számot.

Természetesen bármelyik sportolónál előfordulnak hullámvölgyek, okait viszont kisebb homály fedi – ha csak abból indulunk ki, amit Balogh Gábor, a Magyar Öttusaszövetség elnöke a másfél héttel korábbi olimpiai kerethirdetéskor mondott, miszerint nem tudni, a sűrű versenyprogram előidézte regenerációhiány, vagy valamilyen mentális gát jelentett-e akadályt. Az viszont szintén igaz, hogy még ezeken a viadalokon is a döntőbe jutott – ha elmerülünk a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) által jegyzett eredményekben, kiderül, legutóbb 2018-ban nem jutott el egy felnőttversenyen a fináléig. Ami pedig mindenképp biztató, hogy a júniusi csengcsoui vb-n – bár a nullapontos lovaglás, csakúgy, mint az egy évvel korábbi bathi világversenyen, elvette az esélyt a 18. helynél jobb eredménytől – 11:22 perc alatt teljesítette a döntőben a kombinált számot, amely mintegy egy perccel jobb, mint a budapesti és ankarai megméretésen, sőt, még a kairói győztes idejét is felülmúlja több mint húsz másodperccel.

Csengcsouban Guzi Blanka második, Erdős Rita harmadik lett – a válogatási elvek szerint a világbajnoki 1–6. helyezés volt a legfontosabb az olimpiai indulással kapcsolatos rangsorolásban, ám Balogh Gábor a kerethirdetéskor elmondta, nehéz döntést kellett meghozni, és többek között azzal indokolta Gulyás indítását Guzi mellett, hogy előbbi folyamatosan stabil eredményeket ért el ebben az évben, illetve a korábbiakban is, és az elnökségnek azt kellett figyelnie, kivel van nagyobb esélye a magyar öttusának jó eredményt elérni.

Ha Gulyás Michelle hozza topformáját a párizsi játékokra, ismét nem lesz gond azzal, ami rajta múlik és tőle függ. Ha pedig a külső tényezők is a kezére játszanak, ugyanúgy éremesélyesként tekinthetünk rá, mint három éve.

Gulyás Michelle ez év elején végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kara rendvédelmi szakán nyomozóként – februárban az egyetem honlapján megjelent egy interjú az UTE öttusázójával, melyben elárulta, a párizsi olimpia teljesen más lesz neki, mint a tokiói volt, mivel arra az utolsó pillanatban szerzett kvótát kairói vb-harmadik helyével. Úgy vélte, a koronavírus-járvány miatti halasztás segített neki abban, hogy juniorkorúként felzárkózzon a nemzetközi élmezőnyhöz, mostanra, többévnyi felnőttversenyzés után viszont éppen annyira ismerik őt is az ellenfelek, mint fordítva. Szeptembertől a kiberbiztonsági mesterképzési szakon tanul, aktív sportolói karrierje mellett népszerűsítő előadásokból, toborzásokból, egyetemi sportversenyek szervezéséből veszi ki a részét. „Örök maximalista vagyok, így mindig keresem azokat a területeket, amelyeken a felkészülésemhez még egy kicsit hozzá tudunk tenni, hogy minél jobb lehessek a versenyeken” – tette hozzá. FOTÓ: ZSARU MAGAZIN/NAGY ZOLTÁN Egy nap majd a bűnt üldözi, most még az eredményeket



A párizsi öttusaprogram

Augusztus 8.: férfiak, elődöntő, rangsoroló vívás, 11; nők, elődöntő, rangsoroló vívás, 14.30.

Augusztus 9.: férfiak, elődöntő, A-csoport, 13, B-csoport, 17.

Augusztus 10.: nők, elődöntő, A-csoport, 9.30, B-csoport, 13.30; férfiak, döntő, 17.30.

Augusztus 11.: nők, döntő, 11