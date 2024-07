Djokovics, Alcaraz és Swiatek is nyert Párizsban – fedett pályán zajlik a tenisz

Azt tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolga Siklósi Gergelynek a belga Neisser Loyola ellen, és ez be is igazolódott. Gyakorlatilag végig a belga vezetett a meccsen, s három perc után 4–3-ra vezetett. A pihenőt követően aztán 6–3-ra is el tudott húzni, s bár rendre egy tusra fel tudott jönni világbajnokunk, de az egyenlítés sokáig nem akart összejönni. Már csak fél perc volt hátra, amikor végül 13–13-nál egalizálni tudott, a hátralévő időben pedig már nem esett találat. Jöhetett megint az aranytus, aminek Siklósi volt a kedvezményezettje, s már majdnem lejárt az egyperces ráadás, amikor a belga csuklón tudta szúrni a magyart, így Siklósi is búcsúzott a negyeddöntőben.

A nőknél a négy közé jutásért Pásztor Flóra ellenfele a csapatban világbajnok, egyéniben háromszoros vb-bronzérmes az amerikai Lee Kiefer volt. Sajnos ebben az asszóban végig az amerikai dominált, s másfél perc alatt 5–1-re húzott el, az első szünetben pedig 8–1 volt az állás. Sajnos az amerikai ezt követően is irányított, s bár Pásztor Flóra ekkor próbált bátrabban vívni, ez csak arra volt elég, hogy ezúttal három tust adjon. A vége azonban így is 15–4 lett.