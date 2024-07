Andrásfi remekül vívott, de kikapott az elődöntőben – jöhet a bronzasszó!

A férfi egyéni párbajtőrverseny elődöntőjében papíron nem a friss Eb-bronzérmes Andrásfi Tibor számított esélyesnek a világranglistán harmadik japán Kano Koki ellen, ennek ellenére nagyon magabiztosan, remek ritmusban, frissen kezdte az asszót és 3–1-re, majd 4–2-re is vezetett. Az ázsiai versenyző a gyorsaságában bízott, Andrásfi hosszabb karjaival érte el többször ellenfelét, de elszakadni nem tudott tőle. A második harmad végén még a magyar versenyző vezetett 9–8-ra, aztán Kano rákapcsolt, összeszedettebben, pontosabban vívott, megfordította az eredményt, és onnantól Andrásfinak kellett mennie. A hajrában a magyar vívó sem adta olcsón a bőrét, eleinte a két tus hátrányokból egyeket faragott, de így is bajba került, hiszen fogyott az idő. Már csak 7 másodperc volt vissza, amikor Andrásfi előbb szépített, majd egy villámgyors akció végén egyenlített is, hosszabbításra mentve ezzel az elődöntőt.

Egyetlen tus döntött, elképesztő feszültség uralkodott a Grand Palais-ben, végül a magyar versenyző indult meg, de a japán túljárt az eszén és szépen közbeszúrt, ezzel ő jutott be a fináléba, Andrásfi a bronzéremért küzdhet 21.20-tól, az egyiptomi Mohamed el-Szajed ellen.

„Egy kicsit még csalódott vagyok, de nincs időm keseregni, mert szeretnék bronzéremmel távozni innen – értékelt Andrásfi Tibor. – Sajnos ennyire a szerencsén múlik az egy adott, vagy kapott tus, elrontottam az utolsó akciót, de akár a nyolcaddöntőben én is kaphattam volna az utolsó találatot, és akkor már nem lennék itt. Gyakran ilyen kevés dönt a továbbjutásról, sajnálom, hogy most nem az én javamra, de még van egy meccsem, azt meg szeretném nyerni.”

PÁRIZS 2024

FÉRFI PÁRBAJTŐRVÍVÁS, EGYÉNI

Elődöntő

Andrásfi Tibor–Kano Koki (japán) 13–14

Korábban

A 16 közé jutásért: Andrásfi Tibor–Rubén Limardo Gasón (venezuelai) 15–10

Nyolcaddöntő: Andrásfi Tibor–Grabiel Lugo (venezuelai) 13–12

Negyeddöntő: Andrásfi Tibor–Federico Vismara (olasz) 15–13