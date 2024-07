Andrásfi előre megmondta Siklósinak és Kochnak, hogy a surranópályán érkezik

– Sokáig az olasz ellenfele vezetett, 5:1-es hátrányban például mi járt a fejében?

– Az, hogy nem hiszem el, tök jól vívók, és hetedik, vagy nyolcadik leszek… Az első harmadban nem nagyon volt elképzelésem, hogy adjak tust. Aztán sikerült időt nyernem és végül találtam is, ráéreztem, mit kellene csinálni, ő meg elbizonytalanodott.

– Reggel hitte volna, hogy egyedüli magyarként ott lesz a négy között?

– Nagyon bíztam benne. Úgy jöttem ki, hogy meg akarom mutatni, mit tudok. Az Eb-n sikerült felállni a dobogóra, és az olimpián is ez a tervem. A rivaldafényt nagyrészt elvitte Máté és Gergő, de én mondtam nekik, hogy majd a surranópályán érkezem, és megpróbálok egy nagyot robbantani.

– A világranglista-3. Kano Koki lesz az elődöntőben az ellenfele. Mire számít ellene?

– Egy biztos, negyedikként nem szeretnék innen hazamenni most már, azon leszek, hogy megnyerjem az elődöntőt, és a fináléban immár biztos érmesként vívhassak. A kolumbiai GP-n a négybe jutásért egy tussal kikaptam tőle. Nem vívtunk sokszor egymás ellen, de előtte háromszor is legyőztem az elmúlt években. Legutóbb, amikor elődöntőt vívtunk, én győztem Bernben, és az egész versenyt megnyertem – ezt most is aláírnám.

PÁRIZS 2024

FÉRFI PÁRBAJTŐRVÍVÁS, EGYÉNI

A 16 közé jutásért: Andrásfi Tibor–Rubén Limardo Gascon (venezuelai) 15–10

Nyolcaddöntő: Andrásfi Tibor–Grabiel Lugo (venezuelai) 13–12

Negyeddöntő: Andrásfi Tibor–Federico Vismara (olasz) 15–13

Elődöntő

20.00: Andrásfi Tibor–Kano Koki (japán) – élőben az NSO-n!