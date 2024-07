A nagy kérdés: tud-e ennél jobbat Muszukajev Iszmail?

Bánkuti Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya: „Nagyon fontos, hogyan sikerül a felkészülése, nem foglalkozik a kiemeléssel, nem számolgat. Tudja, hogy le kell győznie azt, aki vele szembe kerül. Tisztában kell lennie azzal, hogy talán a legkiélezettebb súlycsoportról van szó, az első nyolc kiemelt közül bárki odaérhet a dobogóra, de akár a felső fokára is. Nincs könnyű ág, van a rossz és a kevésbé rossz, ő az utóbbin van. Itt rajta kívül az iráni Rahman Amuzadhalili, az azeri Haji Aliyev és az albániai Islam Dudaev a kiemelt. Én is úgy vélem, hogy tavaly Belgrádban még »nem érte el plafont«, ha ezúttal tényleg mindent ki tud hozni magából, akkor akár olimpiai bajnok is lehet. A lélektani előny nála van, ő a világbajnok, az éremszerzésével mindenképp számolok.”