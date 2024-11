Születésnap: 60 éves lett Roberto Mancini

Roberto Mancini 1982-ben Bolognában kezdődő pályafutását a Leicester Cityben fejezte be 2001-ben. Ezalatt a 19 év alatt a Sampdoriával négy Olasz Kupát, egy olasz bajnoki címet, valamint Kupagyőztesek Európa-kupáját nyert, majd a Lazióval újabb bajnoki címet, két Olasz Kupát és újabb KEK-győzelmet aratott (hat kupagyőzelmével Gianluigi Buffonnal közösen rekorder). Az olasz Szuperkupát kétszer, az európai Szuperkupát egyszer nyerte meg. A 36-szoros válogatott csatárt 1997-ben az év labdarúgójának választották Olaszországban.

Edzőként is ikonikus alakja az olasz futballnak, háromszor nyerte meg a bajnokságot, mindet az Internazionaléval, emellett négyszeres Olasz Kupa-győztes, (azt a Lazióval és a Fiorentinával is megnyerte), s kétszeres olasz Szuperkupa-győztes. Angliában először Mancinival nyert Premier League-et a Manchester City, amely azóta tízszeres bajnok lett (az olasz trénerrel FA-kupát és Szuperkupát is nyert). 2012-ben a bajnokság utolsó fordulójában Sergio Agüero hosszabbításban szerzett találatával dőlt el a liga sorsa a City javára.

Mancini ezt követően a török Galatasaraynál (Török Kupát-nyert a csapattal), az Internél, valamint az orosz Zenit Szentpétervárnál is megfordult mielőtt az olasz válogatott szövetségi kapitányának nevezték volna ki. A válogatottat 61 mérkőzésen keresztül irányította 2018 és 2023 között. Mancini a 2021-es Európa-bajnokságon egészen az aranyéremig jutott csapatával, a döntőben Angliát büntetőkkel múlták felül. Legutóbb Szaúd-Arábiának volt a szövetségi kapitánya, azonban 18 mérkőzés után menesztették.