A hajrában kétszer is a léc mentette meg az Empolit a vereségtől

A Lecce hazai pályán nem szerepelt eddig rosszul, otthon öt meccsen hét pontot gyűjtött a bajnokságban a péntek esti mérkőzést megelőzően. A sereghajtó azonban ezúttal nem tudott veszélyes lenni, az első félidőben nem találta el az ellenfél kapuját. Az Empoli pedig bő fél óra elteltével megszerezte a vezetést: egy kontra során Liberato Cacace tálalt Pietro Pellegri elé, aki 18 méterről a jobb alsó sarokba helyezett.

A második félidőben nyomtak a hazaiak – de a vendégeknek is akadt helyzetük, sőt, kapufájuk –, és a 77. percben egyenlítettek, Antonino Gallo beadása után Santiago Pierotti a kapu bal oldalába fejelt. A hajrában a Lecce közel járt az újabb gólhoz, de a labda kétszer is a lécen csattant, előbb Nicola Sansone szabadrúgásból találta el, majd bő egy perc múlva Pierotti fejesét hárította a felső kapufa. Később még Nikola Krsztovics bombája zúgott el a bal kapufa mellett, így csak egy pontot szerzett a Lecce, de ezzel is elmozdult a tabella utolsó helyéről. 1–1

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

Lecce–Empoli 1–1 (Pierotti 77., ill. Pellegri 33.)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

Genoa–Como 1–1 (Vogliacco 90+2., ill. Da Cunha 17.)

TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

15.00: Venezia–Parma (Tv: Match4)

18.00: Cagliari–Milan

20.45: Juventus–Torino (Tv: Arena4)

Vasárnap

12.30: Atalanta–Udinese (Tv: Arena4)

15.00: Roma–Bologna

15.00: Fiorentina–Verona

18.00: Monza–Lazio

20.45: Internazionale–Napoli