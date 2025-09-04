Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Szeleczki Lilla győzelmével kezdődött a világbajnokság

2025.09.04. 13:06
Fotó: Facebook/Magyar Ökölvívók Szövetsége / Hungarian Boxing Association
A World Boxing első világbajnokságán, az első nap délelőtti programjának első párjában mindjárt magyar lépett az A-ringbe, vagyis vele kezdődött a liverpooli ökölvívó-vb: a 48 kilós Szeleczki Lilla (MTK) a 16 közé jutásért egyhangú pontozással nyert a szingapúri Sandy Hoi Lam Ming ellen. Az Eb-bronzérmes Virbán Gábor gyorsan kiesett, de Petrimán Milán és Pilipec Makszim is búcsúzott.

 

A nyolcaddöntőben Szeleczkinek valamivel nehezebb dolga lesz: a háromszoros világbajnok, olimpiai bronzérmes kazah Nazim Kizajbaj ellen folytatja…

Virbán Gábornak mindössze háromszor három percig tartott a világbajnokság. A Bp. Honvéd 55 kg-os Európa-bajnoki bronzérmese egyhangú pontozással kikapott a svéd Nebil Ibrahimtól.

A 65 kilós nyíregyházi Petrimán Milán is alulmaradt a 32 közé jutásért vívott nyitó mérkőzésén. Az NYVSC bunyósa (aki klubtársa, a műtétek után lábadozó Eb-bronzérmes Kovács Richárd helyén indult a vb-n) 5:0-s pontozással veszített a kínai Csü Csin-hao ellen.

A 75 kg-os Pilipec Maxim is kikapott és kiesett.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
Nők. 48 kg
A 16 közé jutásért
Szeleczki Lilla–Hoi Lam Ming (szingapúri) p. gy. (5:0)
Férfiak. 55 kg
A 32 közé jutásért
Ibrahim (svéd)–Virbán Gábor p. gy. (5:0)
Férfiak. 65 kg
A 32 közé jutásért
Csü Csin-hao (kínai)–Petrimán Milán p. gy. (5:0)
Férfiak. 70. kg
A 32 közé jutásért
Finn Bos (holland)–Pilipec Makszim p. gy. (5:0)

 

Ezek is érdekelhetik