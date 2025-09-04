Ökölvívás: Szeleczki Lilla győzelmével kezdődött a világbajnokság

A nyolcaddöntőben Szeleczkinek valamivel nehezebb dolga lesz: a háromszoros világbajnok, olimpiai bronzérmes kazah Nazim Kizajbaj ellen folytatja…

Virbán Gábornak mindössze háromszor három percig tartott a világbajnokság. A Bp. Honvéd 55 kg-os Európa-bajnoki bronzérmese egyhangú pontozással kikapott a svéd Nebil Ibrahimtól.

A 65 kilós nyíregyházi Petrimán Milán is alulmaradt a 32 közé jutásért vívott nyitó mérkőzésén. Az NYVSC bunyósa (aki klubtársa, a műtétek után lábadozó Eb-bronzérmes Kovács Richárd helyén indult a vb-n) 5:0-s pontozással veszített a kínai Csü Csin-hao ellen.

A 75 kg-os Pilipec Maxim is kikapott és kiesett.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Nők. 48 kg

A 16 közé jutásért

Szeleczki Lilla–Hoi Lam Ming (szingapúri) p. gy. (5:0)

Férfiak. 55 kg

A 32 közé jutásért

Ibrahim (svéd)–Virbán Gábor p. gy. (5:0)

Férfiak. 65 kg

A 32 közé jutásért

Csü Csin-hao (kínai)–Petrimán Milán p. gy. (5:0)

Férfiak. 70. kg

A 32 közé jutásért

Finn Bos (holland)–Pilipec Makszim p. gy. (5:0)