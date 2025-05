Száz pár bokszol a Hősök terén, Kokó és Madár is ringbe lép

Világsztárok sora érkezik Budapestre, benépesül a Hősök tere, apró bokszpalántáktól a mai menőkön át a közelmúlt legnagyobbjaiig, celebektől világsztárokig mindenki ringbe lép a Hősök terén augusztus 16-án. Az egész napos grandiózus programot a Városligetben születésnapi bankett követi, amely könnyen átnyúlhat augusztus 17-re, a valódi születésnapra is – ha már egy Mandoki Soulmates-koncert miatt a tér vasárnap helyett „csak” szombaton hozzáférhető.

„Méltó módon kívánunk emléket állítani annak, hogy száz éve gróf Sigray Antal és társai a Park Hotel kávézójában kikiáltották a független ökölvívó-szövetséget – mondta 100 nappal a valaha volt talán leglátványosabb hazai ökölvívó-esemény előtt Kovács István, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke. – Ennyi bokszmeccset egy nap talán még sosem rendeztek, a Hősök terén két ringben egymást érik a bemutatók, tervezünk profi címmérkőzést is, a gyerekek pedig amolyan toborzón ismerkedhetnek meg a sportággal, igazi családi programot szervezünk augusztus 16-ra, ami szombati nap lévén még jobb időpont is, mint a másnapi születésnap lenne.”

A Magyar Ökölvívó-szakszövetség már nem sokáig viseli ezt a nevet, a tervek szerint hamarosan megkapja a valóban sokkal hangulatosabb eredetit, azaz újra Magyar Ökölvívók Szövetsége lesz, mint ahogyan új a logó is, 2025-re a centenáriumra utaló 100-assal is ellátva. A pénteki sajtótájékoztatón napra pontosan fél éve hivatalában lévő Kokó az elmúlt hat hónapban sem unatkozott, hogy mást ne mondjunk, ez idő alatt csatlakozott a MÖSZ az új világszervezethez, a World Boxinghoz, amely az olimpiai programban maradást garantálja, a WB európai alszövetségében, a European Boxingban pedig máris erős sportdiplomáciai pozíciókat foglalt el Magyarország, Kovács István alelnök lett, Béki Piroska pedig a sportágban finoman szólva is lényeges bíróbizottság tagja.

Az már csak számmisztika, hogy a MÖSZ születésnapja egyben Kokóé is, és ha már így van, a korábbi amatőr és profi világbajnok, atlantai olimpiai bajnok elnök maga is kesztyűt húzva ünnepel („kihívását” elfogadta a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst…), de szorítóba lép Erdei Zsolt is. A bokszrajongók és családjuk az idelátogató legendák miatt garantáltan a Hősök tere felé veszik az irányt: a tervek szerint Dariusz Michalczewski és Vladimir Klicsko mellett Gennagyij Golovkin, Evander Holyfield és Dmitrij Bivol is a MÖSZ vendége lesz.

A Magyar Ökölvívó-szakszövetség közösségimédia-felületein a hátralévő száz napban mindennap posztban idézi fel az elmúlt évszázad legemlékezetesebb bokszeseményeit, és a centenáriumra már készül a magyar boksz aranykönyve is.

Augusztus 16-án tehát irány a Hősök tere, de azt sem árt tudni, hogy a 101. év mindjárt a World Boxing első (amúgy koedukált) világbajnokságával kezdődik szeptemberben Liverpoolban, az ősszel U23-as Eb-t rendezünk, 2026-ban pedig nem kisebb nagyság születésének századik évfordulóját ünnepeljük, mint az utolérhetetlen, háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóét.

Unatkozni ezután sem fogunk, az biztos.