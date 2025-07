Ökölvívó ob: soha rosszabbat, irány Liverpool!

A KÉT RÉSZRE OSZTOTT program első felében sem unatkoztak a tatabányai nézők, mindenekelőtt a nagyobbik Bernáth, László ellen kiválóan bokszoló Eb-bronzérmes Virbán Gábor (55 kg), az esélyeshez méltó győzelmet arató, ugyancsak Eb-harmadik Lakotár Hanna (54 kg) és persze a 36 évesen is ellentmondást nem tűrően bunyózó, döntő fölénnyel győztes Bernáth Attila (+90 kg) emelkedett ki. Nem tudni, Gémes Levente mire ment volna Mester Somával a 75 kg-os döntőben, mert még pénteken elütötte a kezét, könnyen lehet, hogy törés, mindenesetre a bemutatásig jutott a ringben, majd feladta a finálét.

Az élő televíziós közvetítés a legkiélezettebbnek ígérkező döntőket, no meg a sportág hazai nagy neveit a 16 órakor kezdődő második felvonásba terelte, és nem is kellett csalódnunk. Annak alig van hírértéke, hogy Hámori Luca (65 kg) vagy Akilov Pilip (80 kg), a két párizsi olimpiai résztvevő egyértelmű győzelmet aratott (a harmadik, Kovács Richárd operációja miatt nem indulhatott), annak már sokkal inkább, hogy a honvédos Énekes Dominik micsoda ügyes bunyóval verte meg a doppingeltiltása után visszatérő Pilipec Makszimot (ugrott is egy kolosszális hátraszaltót örömében az eredményhirdetés után…), Petrimán Milán (65 kg) pedig az egyik legérettebb bunyóval nyert, csak hogy Kovács távollétében is Nyíregyházán maradjon a 65 kg aranyérme.

Sejteni lehetett, hogy a Szaka István–Bernáth Attila csata lesz a fénypont, ők ketten talán össze sem tudják számolni, hányszor találkoztak – korábban többször győzött Szaka, és ezúttal is az ő rovata gyarapodott, mert hiába ütött néhány nagyot és pontosat Bernáth, ha az immár csepeli kisember jobban bírta szuflával, és tulajdonképpen tiszta győzelmet aratott. A 60 és a 90 kilós fináléban pedig előbb a vasasos Kovács Kruzító ütötte végig parádés kondival az első hat percet, és simán megverte a tokiói olimpiai induló, a profiktól visszatérő Gálos Rolandot, majd a sérülésektől sújtott, ám végre hadra fogható Kiss Levente is nyert az egyébként bátran és élesen bokszoló Kiss Milán ellen.

A döntők napja minden igényt kielégített, soha rosszabbat – jöhet a csapathirdetés, majd Liverpoolban a World Boxing első világbajnoksága!

ÖKÖLVÍVÁS

102. PAPP LÁSZLÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TATABÁNYA

Férfiak. 50 kg. Bajnok: Szaka István (Csepel-Halker Király Team, edző: Lantos Gyula), 2. Bernáth Attila (DVSC) – döntő: p. gy. (5:0) –, 3. Zsigó Csaba (Gewiss TS) és Lakatos Péter (GTS). 55 kg. B: Virbán Gábor (Bp. Honvéd, e: Balzsay Károly), 2. Bernáth László (DVSC) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Magyar Lajos (BVSC) és Pataki Barnabás (ÚJG). 60 kg. B: Kovács Kruzító (Vasas-Süllős, e: Kovács Armand), 2. Gálos Roland (Gálos BC) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Benedek Péter (Felcsúti SK) és Kozák Kevin (FTC). 65 kg. B: Petrimán Milán (NYVSC, e: Nagy Lajos), 2. Csiki Róbert (Felcsúti SK) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Oláh Levente (Tatabánya) és Száraz Gergő (Csepel-Halker Király Team). 70 kg. B: Énekes Dominik (Bp. Honvéd, e: Balzsay Károly), 2. Pilipec Makszim (BVSC) –, d: p. gy. (5:0) – 3. Csönge Botond (MTK) és Buza Rafael (Fitt-Box Kőszeg). 75 kg. B: Mester Soma (Hell Fight BC, e: Siroki Norbert), 2. Gémes Levente (Szeged) – d: fa. az 1. m-ben –, 3. Buza Rómeó (Fitt-Box Kőszeg) és Simon Attila (Újvidék Plusz 2000). 80 kg. B: Akilov Pilip (Bp. Honvéd, e: Balzsay Károly), 2. Simon Márkó (Újvidék Plusz 2000) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Kállai Zoltán (BVB) és Pap Erik (Alpokalja Akadémia). 85 kg. B: Kovács Pál (BVSC-Zugló, e: Régi Dániel), 2. Bátori Mihály (PVSK) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Krekó István (Bp. Honvéd) és Hankó Kálmán (Vasas-Süllős). 90 kg. Kiss Levente (UTE-Madárfészek Akadémia, e: Erdei Zsolt), 2. Kiss Milán (Sopron Gyevát) – d: p. gy. (5:0) – 3. Sallai Márk (Vasas-Süllős) és Novák Stephane (Grád Boxing Family). +90 kg. B: Bernáth István (Szegedi KE, e: Czirják András), 2. Felföldi László (UTE) – d: d. f. gy. az 1. m-ben –, 3. Szabó Bence (Alpokalja Alapítvány) és Kovács Márk (BRS)

Nők. 48 kg. B: Szeleczki Lilla (MTK, e: Ráth Miklós), 2. Nagy Brigitta (KSI) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Bíró Imola (Hell Fight BC). 51 kg. B: Horváth Kármen (MTK, e: Ráth Miklós), 2. Kata (Vecsés) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Kis-Szekeres Lili (UTE) és Mezei Petra (Hell Fight BC). 54 kg. B: Lakotár Hanna (Alpokalja Akadémia, e: Finesz Ernő), 2. Nyögéri Sára (Vecsés) – d: p. gy. (5:0) – 3. Sipos Hajnal (Madárfészek Akadémia) és Horváth Laura (MTK). 57 kg. B: Szűcs Szabina (Vecsés, e: Seres Attila), 2. Kuhta Vladiszlava (Csepel-Halker Király Team) – d: 4:1) – 3. Stix Kinga (Csepel-Halker Király Team). 60 kg. B: Matesz Viktória (Kaposvár, e: Kiss Béla), 2. Kovács Laura (Csepel-Halker Király Team) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Dobos Rebeka (Bp. Honvéd) és Bélik Tímea (BVSC). 65 kg. B: Hámori Luca (BVSC-Zugló, e: Régi Dániel), 2. Cifra Diána (Hajdúszoboszló) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Deák Fanni (Szeged BC) és Róth Veronika (Szeged BC). 70 kg. B: Lakos Regina (BVSC-Zugló, e: Régi Dániel). 75 kg. B: Horváth Kira (Fitt-Box Kőszeg, e: Varsányi Áron), 2. Komjáthi Nóra (DVSC) – d: p. gy. (4:0) – 3. Bodó Viven (BVSC) és Farkas Viven (BVB). 80 kg. B: Hoffmann Réka (PVSK, e: Alvics Gyula), 2. Bereczki Fanni (Szent Pál Akadémia) – d: d. f. gy. az 1. m-ben – 3. György-Tóth Tekla (Vasas-Süllős) +80 kg. B: Szira Zsófia (Kanizsa BK, e: Tóth László), 2. Sebestyén Daniella (Paksi SE) – d: fa. a 3. m-ben –, 3. Zsoldos Virág (Fehérvár)