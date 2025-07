Újra a nyár közepén, újra Tatabányán húznak kesztyűt

Tatabánya 1993-ban adott otthont a „felnőtt magyarnak”, azaz több mint harminc éve, a nyár közepén pedig 1999-ben rendeztek legutóbb ob-t, annak is több mint negyedszázada. Az előbbi magyarázható, hiszen a hagyományos budapesti versenyhelyszín (Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok) mellett a bajnokság körbehaknizta az országot, és most tér vissza Komárom-Esztergom vármegyébe.

Az utóbbit pedig a szeptemberi liverpooli világbajnokság indokolja, hiszen Emanuele Renzini szövetségi kapitány az év első felének nagy nemzetközi tornái (Bocskai, Boxam, Eindhoven, Ústí nad Labem) után éles válogatóként tekint az ob-ra.

A nevezés lezárult, az immár hivatalosan is eredeti, százéves nevéhez visszatérő Magyar Ökölvívók Szövetsége július 2. és 5. között, azaz négy nap alatt rendezi meg Tatabányával karöltve az év legnagyobb hazai bokszeseményét. A szombati döntőket két programban bonyolítják le, az aranycsaták egy részét már délelőtt, a leglátványosabbnak, legkiélezettebbnek tűnő döntőket pedig az M4 Sport élő közvetítése miatt várhatóan 16 órától. A súlycsoportonkénti győzteseket 200, a második helyezetteket 100, a harmadikokat (de csak, ha nyert meccsel jutottak a négy közé) 50-50 ezer forinttal honorálja a MÖSZ.

A magyar szövetség az év elején csatlakozott az azóta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert új világszövetséghez, a World Boxinghoz, a 102. Papp László országos bajnokságot is ennek húsz (10+10) súlycsoportjában írták ki. (A holland WB-elnök, Boris van der Vorst amolyan megelőlegezett bizalomként már a tavaly decemberi ob-n is tiszteletét tette, és itt lesz augusztus 16-án a Hősök terén is, ahol a 100. születésnapját ünnepli a magyar szövetség – mi több, a hírek szerint más hírességek társaságában kesztyűt is húz!)

Minden hadra fogható bunyós ott lesz tatabányai ringben – ahogyan azt az elmúlt évszázadban megszokhattuk –, kivéve a párizsi 5. helyezett, Eb-bronzérmes menőt, a nyíregyházi Kovács Richárdot, aki vállműtétje után lábadozik, ő a liverpooli világbajnokságot is kénytelen lesz kihagyni. A többiek viszont (így másik két tavalyi olimpikonunk, Hámori Luca és Akilov Pilip is) mind szorítóba lépnek a Földi Imre Sportcsarnokban. Összesen 111 férfi és 48 női bunyós adta le előzetes nevezését – a szerdai mérlegelésen kiderül, közülük végül hányan húzhatnak kesztyűt.