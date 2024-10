Megérte a várakozást: Beterbiev pontozással legyőzte Bivolt, ő a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka! – videó

Nem véletlen, hogy a fél világ hónapok óta erre a meccsre várt, hiszen a címegyesítő összecsapást megelőzően mindkét ökölvívó hibátlan profi mérleggel rendelkezett. Artur Beterbiev 20 meccséből az összeset kiütéssel nyerte, így jogosan kapta meg a KO-király becenevet, de a 33 éves Dmitrij Bivol is 23–0-s statisztikát tudott felmutatni. Előbbi az IBF, A WBC és a WBO világbajnokaként, utóbbi a WBA és az IBO világbajnokaként lépett szorítóba, hogy eldöntsék, ki a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka.

A meccset egyértelműen Bivol kezdte jobban – akiről úgy vélték, jó sansza lehet nyerni, ha végigmegy a meccs, s egyszer sem kerül padlóra –, több tiszta találata volt, jobbak felépítette a taktikáját, és az első három menetben szemlátomást orosz-kanadai ellenfele fölé kerekedett. Aztán jött Beterbiev, aki egy korábbinál jóval agresszívabb stílusra váltott, s rengeteg ütéssel próbálkozott, folyamatosan sorozta Bivolt. Legtöbbször csak kesztyűt talált, testre nagyon kevés ütést mért, de az aktivitása vitathatatlan volt. Úgy tűnt, hat menetet, a meccs felét követően nagyjából egálra állnak a felek, jöhetett a kritikus szakasz.

(Fotó: Getty Images)

A következő három menet rendkívül szorosan alakult, de a kotta nagyjából ugyanaz volt: Beterbiev többet ütött, Bivol viszont százalékosan, de még számszerűen is többet talált, úgy tűnt, felé billen a mérleg nyelve. A 34 éves orosz talán érezte is, hogy a meccs háromnegyedénél ő áll jobban, ezért visszavett a tempóból, igyekezett kimozogni a KO-király nagyobb próbálkozásait, Beterbiev azonban száz százalékra kapcsolt, s még a korábbiaknál is több, erősebb ütésekkel próbálkozott, ekkor már testre is. Az elképesztő színvonalat hozó meccs végigment, s az egyértelmű volt, hogy az utolsó három menetben Beterbiev volt jobb, ám az korántsem, hogy mi a lesz a végeredmény.

Sokan azonnal döntetlent kiáltottak, az egyik pontozóbíró ezt is hozta ki (114–114), ám a másik kettőnél Beterbiev bizonyult jobbnak (116–112, 115–113), így a 39 éves, immár 21 győzelmes, veretlen mérleggel rendelkező bokszoló lett a félnehézsúly vitathatatlan bajnoka!

(Fotó: Getty Images)

A döntés egyébként sokakat megosztott, több szakíró is úgy látta, a döntetlen és Bivol győzelme is reálisabb eredmény volna, de ez is csak azt bizonyítja, mennyire szoros csatát láthattunk két egészen fantasztikus ökölvívó között.

ÖKÖLVÍVÁS

FÉLNEHÉZSÚLY, CÍMMÉRKŐZÉS

Artur Beterbiev (kanadai)–Dmitrij Bivol (orosz) 114–114, 116–112, 115–113 – pontozással