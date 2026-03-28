Női kézilabda BL: Ferencváros–Dortmund

TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)
2026.03.28. 15:46
női kézi BL női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Borussia Dortmund FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros
A női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Ferencváros hatgólos előnyből várja a Borussia Dortmund elleni visszavágót az Érd Arénában. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA 
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) 12–12 (félidő) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzés eredménye: 31–25

A FERENCVÁROS KERETE
Kapusok: Laura Glauser, Böde-Bíró Blanka
Mezőnyjátékosok: Darja Dmitrijeva, Hársfalvi Júlia, Mette Tranborg, Márton Gréta, Angela Malestein, Simon Petra, Balázs Bítia, Klujber Katrin, Szeibert Anna, Vilde Ingstad, Bordás Réka, Dragana Cvijics 
Vezetőedző: Jesper Jensen

női kézi BL női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Borussia Dortmund FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros
