Női kézilabda BL: Ferencváros–Dortmund

A női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Ferencváros hatgólos előnyből várja a Borussia Dortmund elleni visszavágót az Érd Arénában. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) 12–12 (félidő) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 31–25 A FERENCVÁROS KERETE

Kapusok: Laura Glauser, Böde-Bíró Blanka

Mezőnyjátékosok: Darja Dmitrijeva, Hársfalvi Júlia, Mette Tranborg, Márton Gréta, Angela Malestein, Simon Petra, Balázs Bítia, Klujber Katrin, Szeibert Anna, Vilde Ingstad, Bordás Réka, Dragana Cvijics

Vezetőedző: Jesper Jensen