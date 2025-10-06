Őrült rekordok nyomában – Cselőtei Márk publicisztikája

A következő napokban a válogatott szünet csendesíthet el mindent, míg a mögöttünk hagyott hetekben még az előző idény legjobbjairól szóló Aranylabda-gálától volt hangos a nemzetközi sportsajtó, pedig már ebből az idényből is lement jó néhány forduló, amely egészen elképesztő egyéni teljesítményeket hozott magával. Egészen pontosan két játékost szeretnék kiemelni, a 32 éves Harry Kane-t és a 26 esztendős Kylian Mbappét, akikről ahhoz képest méltatlanul kevés szó esik, hogy milyen történelmi csatármutatókat produkálnak.

Nem kerülgetem a forró kását, kezdek a számokkal, amelyeket aztán jobb lesz kontextusba helyezni, mert elsőre eléggé felfoghatatlanok. Kane minden sorozatot figyelembe véve eddig 12 meccsen lépett pályára ebben az idényben, ezalatt három gól­passz mellett összesen 19 (!) gólt szerzett, ami szinte felfoghatatlan 1.58-as gól/meccs mutató. Mögötte Mbappé sincs túlzottan lemaradva: a francia csatárklasszis 12 meccsen 16 találatnál jár (szintúgy három gólpassz), ez egy fokkal szerényebb, de még mindig lenyűgöző, 1.33-as adat. Fenntartható ez a forma? Később erre is kitérek, na meg arra, hogy mitől működik a két szupersztár játéka ennyire ebben az idényben, de érdemes még egy kicsit játszadozni a számokkal.

Kane a bajnokságban hat forduló elteltével már 11 gólnál tart, ami azt jelenti, hogyha fenntartja ezt az ütemet, s minden mérkőzésen pályára lép, akkor 62 találattal fejezi be a Bundesliga 2025–2026-os kiírását. Persze ez nem reális, de jelenleg ez a tempója, ami hihetetlenül hangzik. A gólrekord ugyanakkor igenis elérhető, ha megússza a súlyosabb sérülést, hiszen azt Robert Lewandowski 41-gyel tartja – a lengyel 2021-ben adta át Gerd Müller korábban megdönthetetlennek hitt 1972-es csúcsát a múltnak, ami 40 találat volt egy német élvonalbeli bajnoki idényen belül. Mbappé a La Ligában jelenleg kilenc gólnál jár, ha így halad 43 bajnoki góllal zárna, ami Spanyolországban természetesen nem rekord Lionel Messi és Cristiano Ronaldo múlt évtizedbeli „álmokfutása” miatt, de azért elég szépen felzárkózna az ikonikus duóra: az argentinnak volt egy 50, egy 46 és egy 43 gólos La Liga-idénye is, míg a portugál három legsikeresebb évadában 48, 46 és 40 gólt szerzett Madridban, kizárólag a bajnokságban. Rajtuk kívül csak Luis Suárez jutott el a negyvenes határhoz, éppen 40-ig, szóval Mbappé jelenlegi ütemével még őt is megelőzné.

Ami szintén kiemelendő, az a Bajnokok Ligája-teljesítmény. Az előző idényben Raphinha (FC Barcelona) és Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) lett közösen a sorozat gólkirálya 13 találattal, a csúcsot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) tartja 17-tel egy idényen (2013–2014) belül, ám ez most megdönthetőbbnek látszik, mint korábban, hiszen a sorozat lebonyolítása változott, így egy játékos több meccsen léphet pályára, mint korábban. Kane és Mbappé a 2023–2024-es évadban éppen közösen lettek gólkirályok Európa legrangosabb kupasorozatában a Bayern München és a Paris Saint-Germain játékosaként, ám akkor „mindössze” nyolc gólt értek el fejenként, ezt vélhetően ezúttal megfejelik, ahogy alighanem ezúttal ez nem is lenne elég a címhez. Kane jelenleg két meccs után négy találatnál jár a Bayern színeiben, míg Mbappénak már most öt gólja van a Real Madridban, még ha ehhez kellett is összesen három tizenegyes. Ebben a tempóban – azt persze nem tudjuk, végül hány mérkőzésen lépnek pályára – mindketten megdönthetnék CR elképesztő, 2014-ben felállított rekordját. A hazai bajnokságok és a BL mellett mind a ketten eredményesek voltak az ősszel hazájuk válogatottjában is, de ez nem meglepő, Kane régóta Anglia örökös gólrekordere (74), Mbappét (52) pedig ezen a listán már csak Olivier Giroud (57) előzi meg, jó eséllyel ő sem sokáig.

Azt persze az elmúlt évek alapján eddig is tudtuk, hogy két kivételes góllövőről van szó, mégis, mitől működik ennyire a játékuk, miért kezdték ilyen bomba formában az idényt, fenntartható-e ez a tempó? Az mindkettejük esetében fontos, hogy meggyőző alapjátékú futballt bemutató, domináns, félelmetesen erős, rendkívül hatékony, világsztárokkal telepakolt csapatban játszanak főszerepet, ahol rengetegszer ők fejezik be az akciókat, rájuk jön ki a legtöbb támadás, ők kerülnek ziccerbe, onnan pedig tudásuk legjavát felhasználva képesek a rendkívüli hatékonyságra, de a hasonlóságok ezzel véget érnek, így külön is szedem a két labdarúgót, s kezdek a felsorolásban ez idáig rendszeresen utóbb említett Mbappéval, nem véletlenül.

A Real Madrid világbajnok csatára első spanyolországi idényében rengeteg kritikát kapott, hiszen eleinte a gólszerzésben sem jeleskedett, nem vette ki a részét a letámadásból, az eredmények pedig többnyire nem jöttek: bár a csapat két trófeával zárta az idényt, Bajnokok Ligáját, Spanyol Kupát és La Ligát sem nyert, így csalódásként élte meg a mögöttünk hagyott évadot. Azt mondjuk sokan hajlamosak elfelejteni, hogy tavasszal Mbappé is szenzációs volt, végül 31 bajnoki találattal zárt, La Liga-gólkirály és európai aranycipős lett, de persze ennél még többre képes, ezt látjuk most. Xabi Alonso vezetőedző érkezésével teljesen egyértelművé vált, hogy ő a Real Madrid legnagyobb sztárja, frontembere, nem Vinícius Jr., rá épül a csapatjáték, őt hozzák a társak a legtöbbször helyzetbe, Mbappé pedig ki is használja a sebességét, cselezőkészségét, na meg lövőtechnikáját, s elképesztő hatékonysággal jár túl a kapusok eszén. Neki van a legtöbb lövése, szám szerint 38, ez ideig az elitligákban az idényben, de kilencven percre vetítve is ott van a hatodik helyen meccsenkénti 4.91 próbálkozással. Védelmeket bont meg, mozgásával védőket köt le, területbe fut be, érkezik a kapu elé és lő, ahonnan csak tud, nem mellesleg hatékony is – sőt, hellyel-közzel már a letámadásban sem reménytelen, de ennek kijelentésével azért még várjunk. No, ha ez a dicséretek teljes garmadája volt, akkor Harry Kane esetében szorozzunk fel mindent kettővel. Az angol csatár már a Tottenham Hotspur színeiben is évről évre ontotta a gólokat, háromszor lett a Premier League gólkirálya, ha marad, Alan Shearer megdönthetetlennek hitt 260 gólos csúcsát is átírhatta volna, mégis, többnyire azért találták meg a szurkolók, mert csapatával és a válogatottal sohasem nyert semmit – persze egy Bajnokok Ligája- és két Eb-ezüstérem így is összejött. Nos, az egyéni számokat a Bayern Münchenhez szerződve is szállította, de első évében még ott, a bajorokkal sem szerzett trófeát, aztán ezt az átkot a múlt idényben megtörte, német bajnok lett, azóta pedig már egy német Szuperkupát is begyűjtött. Éppen a korábban mémmé váló trófeaínsége volt az, amely a közvéleményben sokszor elterelte a figyelmet arról, milyen szenzációs labdarúgó is ő.

Amellett, hogy már csak ebben az írásban felsoroltam rengeteg gólrekordot, amit megdöntött, vagy elérhető számára, ő nemcsak góllövő kilences, hanem fantasztikus előkészítő is, ha úgy tetszik, irányító, fazonszabász, aki nemcsak befejezi csapatai támadásait, meg is teremti hozzá a helyzeteket. Az utóbbit mutatja, hogy a PL-ben gólpasszkirály is volt korábban, de efféle tudását a Bayernnél is kamatoztatja: Mbappéval ellentétben a bajoroknál nem rá jön ki minden támadás, lövések és 90 percenként leadott lövések tekintetében sincs ott a 30 (!) legtöbbet próbálkozó játékos közt az elitligákat figyelembe véve ebben az idényben, mégis hat meccsen 11 gólja van, elképesztően hatékony. Kane minden idők egyik legalulértékeltebb futballistája, emellett pedig bátran ki merem jelenteni, hogy a világ jelenlegi legjobb kilencese, s ez semmit sem von le Mbappé vagy éppen a szintén ebbe a kategóriába sorolt Haaland érdemeiből.

Arra tehát, hogy fenntartható-e ez a forma Kane-től és Mbappétól, a válaszom: igen, mert mindketten megalapozottan nyújtanak ennyire jó teljesítményt, persze az korántsem biztos, hogy a hatékonyságuk nem fogy el az évad bizonyos pontjain, így jó eséllyel nem zárják majd 70-80 gólokkal a teljes idényt minden sorozatot véve, de most látva őket, még ez sincs kizárva. A válogatott szünet előtt egyébként mindketten kissé megsérültek, de lehet, klubjaik jobban örülnének, ha csak a padról néznék végig hazájuk vb-selejtezős összecsapásait…