Pazar kezdés, hat gól: a Stuttgart legyőzte a Bielefeldet a Német Kupa döntőjében

DÁVID ÉS GÓLIÁT, azaz az „óriásölő” Bielefeld (menetelése során az első osztályú Union Berlint, Freiburgot, Werder Brement, majd Leverkusent búcsúztatta) és az előző idény Bundesliga-ezüstérmese, a Stuttgart csapott össze szombat este a Német Kupa fináléjában. Az Arminia történelme során először vívott döntőt – negyedik alkalommal fordult elő, hogy harmadosztályú együttes kvalifikálta magát a fináléba, s a mai mérkőzést megelőzően a mérleg három ezüstérem volt –, míg a svábok 1997 után szerették volna ismét elhódítani a trófeát, és az a dátum a magyar futballrajongóknak is különösen szép emlék, hiszen Lisztes Krisztián is a csapat tagja volt.

Mint mindig, a körítésre ezúttal sem lehetett panasz, a telt házas Olimpiai Stadionban fantasztikus koreográfiák fogadták a két felet, a görögtüzek is előkerültek. A 82. döntő első percei a taktikai csata jegyében teltek, az első nagy lehetőségre a 12. percig kellett várni, amikor Joel Grodowski nagyszerű beadása során a labda elgurult a lábak alatt, Noah Joel Sarenren Bazee öt méterről viszont senkitől sem zavartatva a lécet találta el.

Ez pedig alig három perccel később megbosszulta magát: a bielefeldi védők határozatlanságát a Real Madrid által is megfigyelt klasszis szűrő, Angelo Stiller használta ki, nagyszerűen szöktette a német válogatottban minden bizonnyal hamarosan bemutatkozó Nick Woltemadét, aki nem hibázott, jobbal a bal alsó sarokba lőtte a labdát.

A kapott gól után is bátran rohamozott a harmadosztály bajnoka, a 22. percben szögletet is rúghatott, ám a felszabadítás után Marius Wörl és Sam Schrek egymást zavarta, Deniz Undav pedig köszönte szépen, lecsapott a labdára, majd félpályás nyargalás után ziccerben önzetlen volt, és Enzo Millot megduplázta az előnyt. Öt perccel később meglőtte a maga gólját a 28 esztendős német támadó is: Angelo Stiller ismét nagyszerűen szerzett labdát, Undav úgy tett, mintha ismét centerezni akarna, ám ezúttal 14 méterről, éles szögből parádésan kilőtte a jobb alsót.

A szünet után a Bielefeld becsülettel küzdött, de a játék képe nem változott. Sőt a 66. percben Millot megrúgta a maga második, csapata negyedik gólját. A végén ugyan a Bielefeld is szerzett kettőt, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég – a Stuttgart magabiztosan nyerte meg a Német Kupa 2024–2025-ös kiírását.

NÉMET KUPA

DÖNTŐ

VfB Stuttgart–Arminia Bielefeld (III.) 4–2 (3–0)

Berlin, Olimpiai Stadion, 74 036 néző

G: Woltemade (15.), Millot (22., 66.), Undav (29.), ill. Kania (82.), Vagnoman (85. – öngól)