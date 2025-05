Német Kupa: történelmi tett kapujában a Bielefeld

Az óriásölő Bielefeld utolsó, ám eddigi legnagyobb dobására készül szombaton. A Német Kupa döntőjében a tavalyi Bundesliga-ezüstérmes VfB Stuttgart lesz az ellenfél, s bár a közvélemény egyöntetűen sváb sikert vár, a bundesliga.com felsorakoztatott érveket amellett, hogy az Arminia nyeri a sorozatot.

Mindenképp az együttes mellett szól az út, amit megtett a berlini döntőig. „Lenullázta” a másodosztályú Hannovert (2–0), csakúgy, mint Schäfer András csapatát, az Union Berlint (2–0), hármat vágott a Bundesliga ötödik helyén végző Freiburgnak (3–1), kiejtette a Werder Brement (2–1), majd az elődöntőben világraszóló bravúrral túljutott a címvédő Bayer Leverkusenen (2–1) is.

A harmadosztály bajnoka legutóbbi 11 bajnokijából 9-szer győztesen hagyta el a pályát, a bajnokság harmadik legtöbb gólját szerezte (64) és legkevesebb találatát kapta (36), s úgy ért fel a csúcsra, hogy február közepén még nyolcadik volt. A csapat mellett szól továbbá a sokrétű gólveszély, nincsen egy kiemelkedő gólfelelős, aki meccsről meccsre betalálna – a házi gólkirály, a 16 találatos Julian Kania például egészséges volt, mégsem állt be az elődöntős siker alkalmával, jól példázva a csapat taktikai rugalmasságát.

A Bielefeld történelmet írhat, hiszen még sosem volt harmadik vonalbeli győztese a Német Kupának (a Hertha tartalékcsapata 1993-ban, a Cottbus 1997-ben, az Union Berlin 2001-ben lett ezüstérmes), és egy ekkora tett kapujában álló játékosok minden bizonnyal kettőzött erővel küzdhetnek. Az egymás elleni mérleg is a kiscsapatot erősíti, a Stuttgart a legutóbbi négy bajnoki találkozón nyeretlen maradt, sőt háromszor ki is kapott. Egy biztos, bármi is lesz szombat este, a Rajna-parti csapat szurkolói míg élnek, nem feledik a nagyszerű menetelést.

NÉMET KUPA

DÖNTŐ

20.00: Arminia Bielefeld (III.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport1)