Id. Lisztes Krisztián: A fiam nem hibás transzfer, hanem sokra hivatott játékos

Erősen kritizálta a magyar sportmédiát idősebb Lisztes Krisztián. A Ferencvárossal kétszeres magyar bajnok, a Werder Bremen játékosaként Bundesliga-aranyat nyerő egykori negyvenkilencszeres válogatott labdarúgó, az FTC utánpótlásmenedzsere a fiával, az Eintracht Frankfurtban futballozó Krisztiánnal kapcsolatban megjelenő cikkek nyomán érezte úgy, hogy tollat kell ragadnia – írása a Sportal.hu-n jelent meg.

„Nem tagadom, édesapaként, a magyar labdarúgás utánpótlásában dolgozó szakemberként, korábbi futballistaként nehezményezem, hogy a legtöbb esetben hiányzik a hiteles tájékoztatás, és hiányzik a jóindulat, az, hogy a sok rossz mellett legalább egy kicsi jó is megjelenjen. Szóval, próbáltam és próbálom megérteni, mi az indíték, mi motivál némelyeket abban, hogy egy fiatal tehetségről, jelen esetben a fiamról, Krisztiánról a leggyakrabban negatív hangnemben írjanak. Tavaly nyáron nagy reményekkel igazolt az Eintracht Frankfurthoz, ám ez az idénye nem úgy alakult, ahogy reméltük, ami korábban nem történt meg vele, most igen: keresztülment egy sérüléshullámon, jelenleg sem bevethető. Ettől függetlenül rengeteget dolgozott azért, hogy bekerüljön az első csapatba, és erre decemberben reális esély is mutatkozott, de aztán jöttek az újabb izomsérülések – azt gondolom, önhibáján kívül, ám ez sajnos benne van a fociban” – fogalmaz id. Lisztes Krisztián, aki leszögezi: nem ösztönösen és azonnal reagált a fiával kapcsolatos negatív hírekre, sőt, az ifú játékos is arra kérte, hadd feleljen ő a kritikusoknak a játékával a pályán. Ám az édesapa mégis megszólalt, mert nem tartja korrektnek, hogy a sajtóban gyakran a pontos információk hiányában beszélnek negatívan bárkiről.

„Nagyon óvatosan kellene bánni a bírálatokkal. Mert van, akiről lepereg, de van, akit roppant érzékenyen érint. Ezt látom az utánpótlásban is. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal nehezebben viselnék el azt, amit a fiam kapott. S néha tényleg jó lenne némi támogatást érezni, jó lenne valakitől azt hallani: oké, Krisz, ez az éved nem úgy sikerült, de büszkék vagyunk rád, hogy az Eintracht futballistája vagy, és szorítunk neked, hogy jobbra forduljon a helyzeted. Ehhez képest bárkivel találkozom, az első kérdése az, hova adják kölcsön Kriszt, mert itt is, ott is azt olvassák, nem kell a Frankfurtnak… (...) Hangsúlyozom, nemcsak a fiamról beszélek, hanem megannyi utánpótláskorú gyerekről, akik könnyen összeroppanhatnak a nemtelen támadások miatt. Ez bizony valós probléma, amivel foglalkozni kell! Mert bár a mostani generáció erősnek mutatja magát, nem feltétlenül igaz minden esetben és mindenkire, hogy könnyen túllép a vele kapcsolatban megjelenteken” – hangzik a negyvenkilenc éves szakember intelme.

Fiával kapcsolatban id. Lisztes Krisztián azt is elárulta: szó sincs a fia eladásáról, s az ifjú játékos gőzerővel dolgozik azon, hogy izomsérülései után minél előbb egészséges legyen – a terv az, hogy a nyári felkészülési időszakot a Frankfurt első csapatánál kezdi.

„Amiben tudok, természetesen segítek neki – tette hozzá az édesapa. –Mint mondtam, megéltem én is embert próbáló időszakokat futballistaként. Amikor Stuttgartba igazoltam, az első félévben játszottam, utána kikerültem a csapatból, volt, hogy négy hétig nem voltam a keretben. Rólam sem írtak szépeket itthon, engem is »ütöttek«, volt olyan edző, aki azt mondta, nem állom meg a helyem a Bundesligában, mert nem tudok futni, kicsi vagyok és nem elég erős. A válogatottnál is »elfelejtettek« egy évre, de idővel mindenkire rácáfoltam – szavak helyett tettekkel, a pályán nyújtott teljesítményemmel. Ezt kell tennie Krisznek is. Csak magára szabad figyelnie, és ha megkapja a lehetőséget, a pályán kell megmutatnia, hogy ő is megállja a helyét a világ egyik legerősebb bajnokságában. Én maximálisan hiszek ebben – és benne!”