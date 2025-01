Három gól, két kiállítás, a végén stuttgarti siker Gulácsiék meccsén; hengerelt a Bayern München

VFB STUTTGART–RB LEIPZIG

Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőcsapatban várta a Lipcse a Stuttgart elleni idegenbeli összecsapást, amely jól is indult a vendégek számára: Benjamin Sesko már a 10. percben kihasználta a hazai védők figyelmetlenségét, és közelről megszerezte a vezetést (1–0). Az első félidőben hiába birtokolta többet a labdát a VfB, érdemi helyzetet nem tudott kialakítani, az történt a pályán, amit a Lipcse eltervezett. A szünet után viszont varázsütésre megváltozott a helyzet: az 50. percben Deniz Undav beadásának ívét rosszul számította ki Orbán – aki az első félidő hosszabbításában egy sárga lapot is begyűjtött –, a labdára érkezett Bruun Larsen, és védhetetlenül Gulácsi kapujába fejelt (1–1). Tíz perccel később pedig már a Stuttgartnál volt az előny: Undav közeli lövését elsőre még hárította Gulácsi, de a kipattanóra a legjobb ütemben érkezett Nick Woltemade, aki úgy tette bele a lábát a labdába, hogy az pont az üres kapuba pattant róla (2–1). A 85. percben fordult igazán rosszra a Lipcse helyzete, amikor a lipcsei gólszerző, Sesko a második sárgáját is megkapta, így kiállították, sőt három perccel később Lois Openda is nagy butaságot követett el, amiért ugyancsak a kiállítás sorsára jutott. A lipcseiek kilenc emberrel fejezték be a találkozót, s az egyenlítésre már nem volt esélyük.

BAYERN MÜNCHEN–HOFFENHEIM

A Bayern München semmit sem bízott a véletlenre a Hoffenheim ellen, nagyon hamar megmutatta ellenfelének, hogy ki az úr a háznál. Leroy Sané már a 7. percben megszerezte a vezetést csapatának, kapásból nagy gólt lőtt a vendégek kapujába (1–0). A 12. percben következett az előrehúzódó Raphael Guerreiro, aki állítgatás nélkül, higgadtan helyezett a hosszú sarokba (2–0). A gólfelelős Harry Kane pedig a 30. percben tizenegyesből növelte háromra a bajorok előnyét, így a szünetben már minden lényegi kérdés eldőlt az Allianz Arénában (3–0). A rekordbajnok – amely az első félidőben lövést sem engedélyezett a Hoffenheimnek – a szünet után sem lassított: Sané a 48. percben megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját (4–0), majd a 66. percben jött Serge Gnabry, aki ötgólosra duzzasztotta a csapatok közti különbséget (5–0). A folytatásban a Bayern már lassított a tempóján, és megállt öt találatnál, ám ez a lényegen mit sem változtatott – a sikernek köszönhetően a bajor együttes ismét négy pontra növelte előnyét a címvédő, második helyezett Bayer Leverkusennel szemben a tabellán.

UNION BERLIN–AUGSBURG

Schäfer András a kispadról várta csapata Augsburg elleni találkozóját, amely cseppet sem indult jól a berlinieknek: Alexis Claude-Maurice révén az Augsburg már a 7. percben megszerezte a vezetést (0–1), s a 30. percben megint betalált a francia játékos, így kétgólos hátrányba került az Union (0–2). A hazaiak mestere, Steffen Baumgart kettőt is cserélt a szünetben, s a folytatásban is újabb három változtatással próbálta felrázni övéit – Schäfer azonban nem kapott lehetőséget. A cserék pedig nem hozták meg a várt áttörést, hiába próbálkozott az Union sok lövéssel, az Augsburg megtartotta vezetését, és megérdemelten hozta el mindhárom pontot, így a két csapat helyet cserélt a táblázaton.

WERDER BREMEN–HEIDENHEIM

Fordulatos, az utolsó pillanatig kiélezett meccset játszott egymással a két csapat Brémában, ahol Marco Grüll már az első percben betalált, megszerezve a vezetést a meccs előtt jóval esélyesebbnek számító Werdernek (1–0). A korai gólra még a szünet előtt válaszolt a kiesés ellen harcoló Heidenheim, Jan Schöppner a 30. percben volt eredményes (1–1). Az első félidőben újabb gól már nem esett, a második játékrészben viszont gólparádét, egyben igazi drámát látott a közönség. Marvin Ducksch az 56. percben ismét vezetést szerzett a hazaiaknak (2–1), de erre megint csak válaszolt a szívós Heidenheim, ezúttal öt perccel később Luca Kerbernek köszönhetően (2–2). A hajrára is maradt izgalom: a 79. percben Grüll másodszor is betalált (3–2), és úgy tűnt, ezzel eldönti a három pont sorsát. Nagyon sokáig a hosszabbítás perceiben is így nézett ki, a 95. percben azonban még egy csavart tartogatott az összecsapás – Leo Scienza kiegyenlített (3–3). A Heidenheim döntetlenje a kiesés elleni harcban még nagyon értékes lehet a végelszámolásnál.

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

VfB Stuttgart–RB Leipzig 2–1 (B. Larsen 50., Woltemade 60., ill. Sesko 10.)

Kiállítva: Sesko (Leipzig, 85.), Openda (Leipzig, 88.)

Bayern München–Hoffenheim 5–0 (L. Sané 7., 48., R. Guerreiro 12., Kane 26. – 11-esből, Gnabry 66.)

Union Berlin–Augsburg 0–2 (A. Claude-Maurice 8., 30.)

Werder Bremen–Heidenheim 3–3 (Grüll 1., 79., Ducksch 57., ill. Schöppner 30., Kerber 61., Scienza 90+5.)

Bochum–St. Pauli 1–0 (Ph. Hofmann 66.)

Kiállítva: Dzwigala (St. Pauli, 90+5.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Eintracht Frankfurt–Freiburg 4–1 (R. Koch 43., Marmus 65., Ekitiké 71., N. Collins 81., ill. Doan 37.)

Bayer Leverkusen–Mainz 1–0 (Grimaldo 48.)

Wolfsburg–Mönchengladbach 5–1 (Wind 4. – 11-esből, Maehle 57., M. Arnold 75., L. Nmecha 84., 87., ill. Fukuda 90.)

Holstein Kiel–Borussia Dortmund 4–2 (Macsino 27., Harres 32., Bernhardsson 45+4., Arp 90+8., ill. Reyna 71., Bynoe-Gittens 77.)