Willi Orbán: Novemberben nem sikerült a tudásunkhoz méltón játszani

Sorozatban hat nyeretlen mérkőzés után a Lipcse előbb a Frankfurtot múlta felül a Német Kupában, majd szombaton a Holstein Kiel vendégeként nyert, ráadásul egyik mérkőzésen sem kapott gólt. „Kemény meccs volt, a teljesítményt tekintve tudunk még fejlődni, de megbirkóztunk a kihívással. Türelmesek voltunk, kivártunk, aztán az ellentámadásokból lecsaptunk – kezdte az értékelést Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője, majd így folytatta – A mérkőzés elején kicsit beragadtunk, aztán belejöttünk a játékba és végig jól védekeztünk.”

A lipcseiek remek védekezéséhez Gulácsi Péter öt védéssel járult hozzá, ezzel a Sofascore oldalán a magyar válogatott kapus kapta a legmagasabb értékelést. Jól játszott a Leipzig csapatkapitánya, Willi Orbán is. „A hét közepén kemény meccsünk volt a Frankfurt ellen, a Kielnek viszont nem kellett játszania, ezt éreztük a pályán is. Rendkívül veszélyesek voltak az ellentámadásaik, nekünk hátul koncentráltnak kellett maradnunk, ami szerencsére sikerült. Összességében ez egy megérdemelt 2–0-s győzelem volt. Novemberben nem sikerült sem csapatként, sem egyénileg a tudásunkhoz méltón játszani. Sok megbeszélésen vagyunk túl, és továbbra is magunkra koncentrálunk. Most a regenerációra kell összpontosítani, hiszen kedden már az Aston Villa vár ránk” – értékelt a magyar válogatott védő.

NÉMET BUNDESLIGA

13. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Holstein Kiel–RB Leipzig 0–2 (Sesko 27., A. Silva 69. – 11-esből)

Mönchengladbach–Borussia Dortmund 1–1 (Stöger 71. – 11-esből, ill. Gittens 64.)

Kiállítva: Cvancara (90+5., Mönchengladbach)

Bayer Leverkusen–St. Pauli 2–1 (Wirtz 6., Tah 21., ill. Guilavogui 81.)

Bayern München–Heidenheim 4–2 (Upamecano 18., Musiala 56., 90+1., Goretzka 81., ill. Honsak 50., Dorsch 85.)

Eintracht Frankfurt–Augsburg 2–2 (Ekitiké 55., Uzun 74., ill. Tietz 60., Essende 71. )

Bochum–Werder Bremen 0–1 (Stage 56.)

Vasárnap

15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Hoffenheim–Freiburg

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–Union Berlin 3–2 (Woltemade 51., 59., Karazor 69., ill. Doekhi 37., Skov 48.)