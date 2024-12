Öt góllal küldte haza a Bayern München a Leipziget!

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ

Bayern München–RB Leipzig 5–1 (3–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. V: Siebert

Bayern München: Da. Perec – Laimer (Pavlovic, 69.), Upamecano, Kim Min Dzse (Dier, 82.), A. Davies (R. Guerreiro, 82.) – Kimmich, Goretzka – Olise (Tel, 82.), Musiala, L. Sané – Kane (Th. Müller, 87.). Vezetőedző: Vincent Kompany

RB Leipzig: Gulácsi – Seiwald, Orbán, Geertruida (Klostermann, 82.) – Henrichs, Schlager (Kampl, 74.), Vermeeren (Raum, 82.), Baumgartner, Nusa – Sesko (André Silva, 74.), Openda. Vezetőedző: Marco Rose

Gólszerző: Musiala (1.), Laimer (25.), Kimmich (36.), L. Sané (75.), A. Davies (78.), ill. Sesko (2.)

RÁ NEM JELLEMZŐ HIBÁT követett el Willi Orbán az első percben: eladta a labdát a kapuja közelében, a Bayern München pedig néhány húzásból Jamal Musiala révén bevette az egy forduló után visszatérő Gulácsi Péter kapuját. Hideg zuhany a Leipzignek, gondolhattuk volna, ám két perce sem tartott az összecsapás, amikor a vendégcsapat egyenlített: Lois Openda kapott labdát a bal szélen, remek csellel faképnél hagyta Kim Min Dzsét, középére gurított, Benjamin Sesko pedig szép mozdulattal, Dayot Upamecano mellől a kapu jobb oldalába lőtte a labdát.

Bekezdtek a csapatok, ám a bajorok hamar átvették az irányítást és benyomták saját térfelükre a lipcseieket, akik kénytelenek voltak kontratámadásokra berendezkedni. Gulácsi Péter a 10. percben védett először Jamal Musiala fejesénél, a 17. percben pedig Willi Orbán vetődött bele Harry Kane labdájába. A 25. percben a házigazda magához ragadta az előnyt, Konrad Laimer korábbi együttese ellen talált be ragyogó akció végén – Willi Orbán ebben a gólban is ludas volt, túl mélyen helyezkedve beragadt, ezért nem volt lesen a jobb oldalon labdát kapó Michael Olise. A Leipzig legfeljebb másodpercek erejéig tudta megtartani a labdát, nyomasztó volt a német rekordbajnok fölénye, amely a 36. percben újabb góllá érett: Joshua Kimmich 26 méterről bombázott a kapu bal oldalába, labdája 114 kilométer per órás sebességgel süvített.

A fordulás után Gulácsi Péter volt résen Jamal Musiala lövésénél, és a 67. percben is ő tartotta a lelket csapatában, Harry Kane ziccerénél hárított bravúrral. A sorozatos durva belépők között időnként láthattunk szép megmozdulásokat is, mint például a 75. percben Leroy Sané befejezését: a német válogatott támadó a bal oldalon a védelem mögé került, majd higgadtan passzolta a labdát a magyar kapus mellett a hosszú, bal alsó sarokba. Három perccel később Alphonso Davies fejjel szerzett gólt, ezzel lezárta a találkozót, amelyet a bajorok könnyűszerrel nyertek meg négygólos különbséggel.

Az éllovas Bayern München szenzációs sorozata, vagyis hogy 1984 óta veretlen a Bundesliga-évzárón, folytatódott – negyven éve a Mönchengladbach fektette két vállra –, ahogyan 2024-es hazai bajnoki mérlege is a ragyogó jelzőt kiérdemelve kerül a történelemkönyvekbe: az együttes tizenhétből tizennégyet megnyert. A két győztes ligamérkőzést követően nagy pofonba szaladó Leipzig elszalasztotta a lehetőséget, hogy fellépjen a dobogóra, Marco Rose vezetőedzőnek lesz mit elemeznie csapata játékán a rövidke téli szünetben.

Bombagól (Fotó: AFP)