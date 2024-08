Németh András egyből bemutatkozott az új csapatában

A Münster ugyan csak pénteken jelentette be Németh András érkezését egyéves kölcsönszerződéssel a Hamburgtól, de a 21 éves játékos már a szombati bajnokin pályára is léphetett új csapatában. A dél-afrikai Fokvárosban született támadót a 79. percben cserélték be.

A mérkőzés nem lesz minden szempontból emlékezetes a magyar válogatott játékos számára, hiszen új gárdája az utolsó percekben kapott góllal vereséget szenvedett a Kaiserslauterntől.

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen a Dárdai testvérekkel a keretében szereplő Hertha győzni tudott, hiszen a 90. perc után kétszer is ellenfele hálójába került a labda. Hazai pályán a Regensburgot verték meg a fővárosiak, ifjabb Dárdai Pált a 71., Dárdai Mártont a 82. percben cserélték be, a két gólt tehát akkor szerezte a Hertha, amikor már mindkét Dárdai a pályán volt.