Németh András: Duzzadok az önbizalomtól

– Genk, Hamburg, Münster – majd Puskás Akadémia. Hogyhogy visszatért Magyarországra?

– Az előző idényt olyan csapatban töltöttem kölcsönben, amelynek játéka csak nyomokban tartalmazott futballt, szinte kizárólag védekezett, ezért nem voltak helyzeteim – mondta a Nemzeti Sportnak a négyszeres válogatott Németh András, aki 22 évesen először szerepelhet az NB I-ben, a Bundesligába feljutó Hamburgnak intett búcsút, s lett a PAFC középcsatára. – Münsterben a feladataim többnyire a védekezésre korlátozódtak, márpedig befejező csatárként azt szeretem, ha sokat időzhetek a támadóharmadban és a tizenhatoson belül. Egyáltalán nem élveztem a futballt, ezért megfogadtam, ilyen csapatban soha többé nem fogok játszani. Hamburgba visszatérve azt mondták az elöljárók, kezemben a döntés, megyek vagy maradok, megpróbálhatok bekerülni a kezdőbe, ám a posztomon csak negyedik leszek a rangsorban. Ezt úgy fordítottam le magamban, hogy aligha kapnék esélyt a Bundesligában, amit elfogadtam, hiszen nem sikerült jól az elmúlt időszak.

– Ebből még nem következik, hogy az NB I-be igazol.

– Nem szoktam ilyet csinálni, de össze­írtam, milyen csapatot képzelek el magamnak: olyanba akartam igazolni, amely uralja a meccseit, támadófutballra törekszik, Európában szerepel és stabil a működése. Érdeklődtek irántam Belgiumból és Lengyelországból is, ám minden szempontot figyelembe véve úgy értékeltem, a Puskás Akadémia a legjobb választás.

– Három hét benyomása alapján a megfelelő csapathoz írt alá?

– Abban biztos lehetek, hogy szuper közösségbe érkeztem, kijövök a srácokkal. Az edzőtáborban Patrizio Stronatival kerültem egy szobába, jól szórakozunk egymás társaságában. Amúgy sem aggódtam azon, hogy hazai környezetben nehézséget okozna a beilleszkedés, és mivel a többiek kedvesek és befogadók, minden simán megy, nagyon jól érzem magam. Legalább ilyen fontos, hogy kitűnő képességű játékosokkal készülhetek, a keret ereje alapján az NB I élmezőnyéhez tartozik a klub, a stílusa is passzol hozzám, szóval, eddig minden biztató.

– Első felkészülési mérkőzésén az Austria Salzburg ellen két gólt szerzett, és a Crvena zvezda ellen is villant. Valóban ennyit számítana a játékrendszer, a stílus?

– Csatárként én függök leginkább a társaktól – meg persze a kapus. Az osztrákok ellen a becserélésem után sokat járattuk a támadóharmadban a labdát, éreztem, lesz lehetőségem a gólszerzésre, és összejött a dupla. A Crvena zvezda más szintet képviselt, intenzíven, kombinatívan futballozott, az első félidőt csak túl akartuk élni. A szerbek simán megállnák a helyüket a Bundesligában, úgyhogy nagy szó, hogy a második félidőben már többet birtokoltuk a labdát, helyzeteket dolgoztunk ki, és én is többször kerültem játékba. Örülök, hogy a tizenegyest megelőző helyzethez jó passzal járultam hozzá, bár elsősorban Nagy Zsolt érdeme az egyenlítés – mondtam neki a mérkőzés után, hogy nyolcvan métert sprintelt, mielőtt buktatta a kapus. Az előző idényben nem sok PAFC-meccset láttam, de feltűnt, hogy kíméletlen a társaság. Most, hogy itt vagyok, megerősíthetem, veszélyes csapat a miénk, hiába erős az ellenfelünk, képesek vagyunk a semmiből betalálni – ez csatárként kedvező.

– Ez alapján mire viheti a Puskás Akadémia a Konferencialigában?

– Bízom benne, hogy odaérünk a főtáblára, és szerintem mindenki nevében mondhatom, ezért küzdünk. Motivál minket, hogy letegyük Európában a névjegyünket, jegyzett csapatokkal játsszunk és méltóképpen képviseljük a klubot. Ehhez szükség van szerencsés sorsolásra, de szerintem elérhetjük ezt a célt. Valami azt súgja, az Arisz Limassol lehet a legkeményebb ellenfelünk, túl kell lépnünk rajta valahogy. Biztosan erős csapat vár ránk, hiszen a második helyen végzett a ciprusi bajnokságban, ki-ki meccsekre számítok.

– Legutóbb januárban játszott végig mérkőzést. Ha a szakmai stáb úgy dönt, kezdőbe jelöli a párharc első, július huszonnegyedikei találkozóján, készen áll a ciprusi kánikulában kilencven percre?

– Az erőnlétemmel semmi gond, végigrobotoltam volna a Crvena zvezda elleni mérkőzést, ám előre megbeszéltük, hogy egy órát töltök a pályán. Rendben érzem magam testben és fejben, készen állok az idényre.

– Klubszinten tétmérkőzésen legutóbb 2023. február 11-én szerzett gólt, ez sokak önbizalmát kikezdené. Hogy áll ezen a téren?

– A személyiségemnek vannak jegyei, amelyek sohasem változnak: akármilyen rossz időszak lehet mögöttem, a lazaságomat, a derűmet minden körülmények között megőrzöm. Továbbra is tele vagyok önbizalommal, hiszem, hogy a Puskás Akadémiában jól megy majd a játék.

– Hornyák Zsolt vezetőedző az elmúlt években gyakran elmondta, szüksége lenne egy gólerős kilencesre. Végre megtalálta?

– Azt mondom, igen. Az edzéseken és a meccseken olyat kér tőlem, ami fekszik nekem, ezért is érzem, hogy kijön majd a lépés.

– Milyen céljai vannak a PAFC-ban?

– Szeretnék sokat játszani, kiharcolni a helyemet a kezdőben, minél többször kapura lőni…

– Elnézést, hogy közbevágok: kapura lőni?! A csatárok általában minél több gólt akarnak szerezni.

– Münsterben nézegettem a statisztikáimat, sok olyan meccsem volt, amelyen egyetlen lehetőségem sem akadt. Nagyon hiányzik, hogy éles szituációban lövésre lendítsem a lábam, várom, hogy helyzetbe kerüljek – és ha helyzetbe kerülök, előbb-utóbb a gól is jön, ebben biztos vagyok. Szóval, a céljaimhoz visszakanyarodva: szeretném, ha az élmezőnyben végeznénk a bajnokságban, minden évben ki kell lépnünk az európai kupaporondra.

– Azt hittem, van még egy különleges célja.

– Ha a válogatottra gondol, a meghívóra akkor lehet esélyem, ha megfelelő a teljesítményem. Most azon vagyok, hogy elsősorban magamnak bizonyítsak, mert ha megfelelek a saját elvárásaimnak, az azt jelenti, jó úton járok.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Edzőtábor: Ausztria, július 5–18.

Felkészülési meccsek:

Július 9. (szerda), Ausztria: Puskás Akadémia–Austria Salzburg (osztrák II.) 3–1 (Németh A. 2, Mondovics)

Július 13. (vasárnap), Ausztria: Puskás Akadémia–Crvena zvezda (szerb) 1–1 (Nagy Zs.)

Július 16. (szerda), Ausztria: Puskás Akadémia–Poliszja Zsitomir (ukrán) 1–1 (Fameyeh)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Videoton FC Fehérvár), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Rison Lecion – Izrael)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry), Vajda Roland (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Radics Márton (Csákvár)

Kölcsönbe távozók: Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár), Vajda Roland (Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lamin Colley (gambiai, Universitatea Craiova – Románia), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus)