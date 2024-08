Németh András Münsterben folytatja pályafutását – hivatalos

„András tökéletesen illeszkedik a csapatunkba, ahogy az adott helyzetünkhöz is passzol – mondta klubja honlapjának Ole Kittner, a Preussen Münster sportigazgatója. – András olyan labdarúgó, aki a képességeivel és a játékával azonnal a segítségünkre lesz. Modern kilences, aki nagyon technikás, de mindenekelőtt mindig megtalálható a büntetőterületen belül. Ezért is nagyszerű számunkra, hogy meg tudtuk győzni arról, csatlakozzon hozzánk. Már korábban is tárgyaltunk a HSV-vel, de a kölcsönvétel akkor még nem volt lehetséges. Most a hamburgi helyzet megváltozott, és ez lehetővé tette a tárgyalásokat, amelyeken minden fél részéről a megegyezés volt a cél. A kölcsönszerződés mindenki számára előnyös, és abszolút win-win helyzetet jelent.”

A kölcsönszerződés létrejöttét a Hamburg is megerősítette weboldalán, amelyen a sportigazgató elmondta, hogy visszavárják Németh Andrást a klubhoz.

„Továbbra is hiszünk András kvalitásaiban, és most azt szeretnénk, ha Münsterben megkapná a fejlődéséhez szükséges játékperceket – árulta el Claus Costa. – Jó beszélgetéseket folytattunk a Preussen Münsterrel. Ez jó hely lesz András számára, hogy megtegye pályafutásában a következő lépéseket ebben az osztályban, hogy aztán jobb játékosként térjen vissza hozzánk.”

A dél-afrikai Fokvárosban született 21 éves támadó 2016-ban, 14 esztendősen távozott a Kubala Akadémiától, s több belga csapatban is megfordult, a Hasselttől szerezte meg őt a Genk, amely korábban a Lommelnek is kölcsönadta. A Hamburg – amelyhez 2026-ig szerződés köti – 2023 januárjában igazolta le a négyszeres válogatott játékost, ahol 39 német másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, és két gólt szerzett.

A Münster két forduló után egy ponttal a 2. Bundesliga tabellájának 15. helyén áll, és szombaton 13 órától a Kaiserslauternt fogadja.