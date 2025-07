Bár zajlik a klubvilágbajnokság, és kedden felpörögnek az események az európai kupaporondon is, a nyári futballhírek fő csapásiránya továbbra is az átigazolási hírek, transzferpletykák terepén át vezet. Tartsanak velünk ma is folyamatosan frissülő cikkünkben!