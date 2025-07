Dárdai Pál: Éreztem, hogy most nem muszáj Németországban maradnom...

– Milyen érzés újra magyar csapathoz tartozni?

– Örülök, hogy itt lehetek – válaszolta lapunknak az ausztriai edzőtábor helyszínén, a szálloda halljában leülve az egyszeres válogatott Dárdai Pál, aki 2021 és 2023 között a Fehérvár futballistája volt, nemrégiben pedig a Puskás Akadémiához írt alá. – Annak idején jól éreztem magam a Vidinél, bízom benne, hasonló időszak vár rám most is. Túl vagyok néhány edzésen, a Crvena zvezda elleni felkészülési mérkőzésen fél órát töltöttem a pályán, egyelőre minden úgy alakul, ahogyan elterveztem.

– A csapat már Ausztriában edzőtáborozott, amikor aláírta szerződését a klubbal. Hogyan fogadták a társak, amikor megérkezett a hotelba?

– Hamar kiderült, összetartó társaságba kerültem. Mindenki nagyon rendes volt, és az is segítette a beilleszkedésemet, hogy a srácok között akadt olyan, akit korábbról ismertem. Szolnoki Rolandot még a fehérvári időszakából, Nagy Zsoltot és Németh Andrást a válogatottból, a kapusunkat, Dala Martint ugyancsak a Székesfehérváron töltött éveimből.

– Mit szólt a Puskás Akadémia legutóbbi idényéhez?

– A felcsútiak megszorongatták a bajnok Ferencvárost. Jó csapatba igazoltam, amely nagyszerű idényt zárt. Figyelemmel követtem az NB I eseményeit, láttam, mennyire kevésen múlt, hogy még nagyobb bravúrt érjen el az együttes. Figyeltem a Fehérvárt is, sajnáltam, hogy kiesett. Számomra most egy a lényeg: minél magasabbra jutni a Puskás Akadémiával.

– Sok változás nem volt a keretben, ön mellett a fiatal Dala Martin és Nagy Zoárd, valamint a rutinos Lukács Dániel és Németh András érkezett a klubba. Érzi, hogy sokat várnak öntől?

– Igyekszem elkerülni, hogy nagy nyomás alá helyezzem magam. Nyilvánvaló, hogy új klubomban sokat várnak tőlem, azért szerződtettek, hogy segítsek a csapatnak, s még erősebbek legyünk. Szeretnék játszani, minél több időt pályán tölteni és élvezni a futballt.

– Támadók tekintetében jól áll a gárda. Ilyen rövid idő alatt kiderült, Hornyák Zsolt vezetőedző mely poszton számít önre?

– Pontosan még nem, de azért körvonalazódik. A pálya jobb, illetve bal szélén egyaránt bevethető vagyok, s középen is jól érzem magam, egyelőre úgy néz ki, ahol szüksége van rám a szakmai stábnak, ott futballozom majd. Nem okoz gondot az sem, ha akár mérkőzés közben kell váltanom, és más poszton kell folytatnom.

– Hornyák Zsolttal milyen a kapcsolata?

– Az edzések kifejezetten jó hangulatúak, nagyon tetszik vezetőedzőnk filozófiája. Rengeteget gyakoroljuk a támadásokat, erre nagy hangsúlyt fektetünk. Hornyák Zsolt különleges személyiség, érti a futballisták nyelvét, humoros beszólásai vannak, de ha kell, kemény is tud lenni. Élvezem a közös munkát.

– Berlinben született, ott is nőtt fel, pályafutása nagy részét a Hertha BSC-nél töltötte. Nem szeretett volna inkább Németországban maradni?

– Nem. Egyáltalán nem.

– Miért?

– Két-három klub is keresett, többek között a Karlsruhe is. Többször beszéltem a csapat vezetőedzőjével, próbált meggyőzni, hogy válasszam őket. De valahogy azt éreztem, most nem kell feltétlenül Németországban maradnom, lépnem kell.