Bartucz László: Boldog vagyok, ennél már csak az lett volna jobba, ha a családom is velem ünnepel

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.11.05. 22:01
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Bartucz László bünetőt is hárított Montenegró ellen (Fotó: Török Attila)
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kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Bartucz László
A kapus közel 50%-os teljesítménnyel rukkolt elő a Montenegró elleni győztes Európa-bajnoki selejtezőn. A parádésan védő, születésnapos Bartucz László csak a családját hiányolta Tatabányán.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
4. CSOPORT, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 32–21 (16–9)
Tatabánya, 3500 néző. Vezette: Backovic, Palackovic (szlovénok)
MAGYARORSZÁG: BARTUCZ – Imre B. 3, ILIC 5, LIGETVÁRI, Rosta M. 2, SZITA 5, FAZEKAS G. 3. Csere: Palasics (kapus), Krakovszki B. 3 (1), Győri M. 3, Karai, Hanusz 3, ÓNODI-JÁNOSKÚTI 3, Gáncs-Pető, Lukács P. 1, Mészáros M. 1. Szövetségi kapitány: Sótonyi László
MONTENEGRÓ: Szimics – Radovics, Csavor 1, B. Vujovics 2, Csorszovics 2, Csepics 3, M. Vujovics 1 (1). Csere: Matovics (kapus), DRAGASEVICS 8, Tujkovics, Scsekics 1, L. Vujovics 3, Vukics. Szövetségi kapitány: Zoran Roganovics
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–0. 15. p.: 9–3. 23. p.: 14–6. 37. p.: 20–9. 48. p.: 25–12. 56. p.: 30–18
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/1

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Nagyon biztos győzelemmel kezdte az újjáalakult magyar férfi kéziválogatott az Eb-selejtezőket

Sótonyi László bemutatkozásán a magyar csapat a kiválóan védő Bartucz vezérletével kiválóan játszott, Montenegró nem tudott nagy ellenállást kifejteni.

 

kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Bartucz László
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