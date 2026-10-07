Nemzeti Sportrádió

Sokkal jobban játszik a Veszprém, mint a házigazda Partizan

2026.10.07. 18:38
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Címkék
ONE Veszprém Partizan Beograd férfi kézilabda BL férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligja csoportkörének 3. fordulójában a Partizan Beograd vendége lesz a Veszprém – élőben az NSO-n!

 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Partizan Beograd (szerb)–Veszprém – élőben az NSO-n!

 

ONE Veszprém Partizan Beograd férfi kézilabda BL férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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